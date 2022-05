Horóscopo de Leo: qué le espera al signo de Leo en mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Tus planetas este mes. Con cuatro planetas en casa ocho, las cuestiones legales pueden demorarse si no estás bien asesorado. La necesidad de aclarar cosas con personal a tu cargo, empleados, colaboradores y compañeros de trabajo es primordial. No mires para otro lado, atrévete a poner negro sobre blanco en estas cuestiones.

Dónde tomar acción. Con la Luna en Sagitario en tu casa cinco, tu “yo” estará exultante de magnetismo y brillo. En tu trabajo hay ingenio, reconocimientos y devoluciones que te dan alegría. Sobre una ruta laboral no convencional dejas tu marca y logras que tu creatividad vuele por las redes.

Amor y sexo. No te marees entre tantas opciones. Tu escenario afectivo cambia a tu favor si haces la necesaria limpieza vincular que el universo te propone. Un horizonte pleno a partir del 22.

El desafío. Mantener la calma en medio del caos.

La oportunidad. Estampar tu huella original en tu trabajo.

Tu aliado. Con Escorpio, vibras de una manera muy particular. Aprovecha esa energía.

Te puede interesar:

– Venus en Aries 2022: qué pasará con tu signo del zodiaco en el amor, según astrólogos

– Los 4 signos del zodiaco que crean su propia suerte

– Los 3 signos del zodiaco que viven más años, según la astrología