La boricua Amanda Serrano y Katie Taylor dejaron humo en el ambiente para su histórica pelea con un cara a cara épico

Amanda Serrano y Katie Taylor, quienes este sábado subirán al ring del Madison Square Garden en un combate histórico, cumplieron con el peso reglamentario el viernes y la mesa quedó puesta para lo que algunos han considerado la pelea más grande de todos los tiempos en el boxeo femenino.

La boricua Amanda Serrano, de 33 años de edad, registró 133.6 libras, mientras que la irlandesa Katie Taylor, de 35 años y que es la campeona defensora de todos los cetros de peso ligero en juego, también dio el peso con 134.6 libras en la ceremonia realizada en el Teatro Hulu del Madison Square Garden. El pleito entre las dos peleadoras de leyenda será en la arena más famosa del mundo, la cual nunca había tenido como estelares de una función de boxeo a dos mujeres.

Luego de cumplir con la báscula, Serrano y Taylor, quienes tienen una bolsa garantizada de un millón de dólares cada quien, elevaron la emoción de los fans boricuas e irlandeses presentes al posar en un cara a cara que resultó sensacional.

Amanda Serrano (42-1-1), nacida en Carolina, Puerto Rico pero que creció en Nueva York, ha sido campeona mundial en siete distintas divisiones, un récord Guinness. Actualmente es la campeona indiscutible de peso pluma. Taylor (20-0), de Bray, Irlanda, es una de las más condecoradas boxeadoras amateurs de la historia y ha sido monarca de peso ligero desde 2017.

La pelea, que puede ser vista por el servicio de streaming DAZN, ha capturado la imaginación de propios y extraños, incluyendo la actriz Charlize Theron, quien reveló inspiración gracias a Serrano y Taylor. About fucking time!

Only took 140 years to get 2 female fighters to headline MSG, but Katie Taylor & Amanda Serrano did the damn thing. You ladies inspire the hell out of me & women everywhere – cant wait to watch! #TaylorSerrano



🎥: @DAZNBoxing pic.twitter.com/oRKhOOgHZh— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) April 29, 2022

“Tomó solo 140 años tener a 2 peleadoras como estelares en el MSG, pero Taylor y Serrano lograron la maldita cosa. Ustedes, damas, me inspiran hasta lo más profundo a mí y a las mujeres de todas partes – no puedo esperar para ver la pelea!”, escribió Theron en Twitter.

Cuando después del pesaje le preguntaron a Serrano qué necesita hacer para vencer a Taylor, la puertorriqueña dijo: “Solamemte ser la Amanda Serrano clásica”.