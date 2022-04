MediCal para indocumentados de bajos ingresos comienza en California este primero de mayo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A partir de este domingo 1 de mayo, más de 200,000 californianos, mayores de 50 años y de bajos ingresos, sin importar su estatus de migración, serán elegibles para recibir beneficios completos de MediCal, lo que incluye servicios médicos, dentales, de visión, bienestar y salud mental.

“Doy gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos escucharon y ya vamos a tener servicio médico”, dice Isabel Coronel, una extrabajadora del campo de 77 años de edad, que no tiene seguro médico.

“Espero por fin poder hacerme una buena revisión médica, porque hace mucho que no voy con un doctor; y sufro de alta presión, tengo colesterol y las rodillas me duelen mucho, al grado que ando con una andadera”.

Isabel, madre de 7 hijos, dice además que le urge que le revisen la vista porque no ve bien, y tiene los dientes muy dañados.

Isabel Coronel, sentada a la izquierda en la primera fila, se beneficiará con la ampliación de MediCal. (Cortesía TODEC)

El 27 de julio de 2021, el gobernador Gavin Newsom convirtió en ley, la medida AB 133, que hace de California, el primer estado de la nación en ampliar MediCal para los adultos de bajos ingresos, mayores de 50 años, sin importar su estatus de migración.

Se calcula que 240,000 californianos serán elegibles para recibir el MediCal de alcance completo, que proporcionará una cobertura regular de salud.

“Pedimos a todos los inmigrantes que tomen ventaja de esta nueva ley estatal porque se lo merecen ya que es mucho lo que contribuyen a la economía de este país”, dijo Luz Gallegos, líder del Centro Legal TODEC con sede en el condado de Riverside.

“Lograr que se aprobara en Sacramento esta ley para ampliar el MediCal para los trabajadores indocumentados no fue arte de magia, costó muchos años de cabildeo. Así que es justo que la aprovechen personas como la señora Coronel, y nuestros padres y abuelos que toda su vida han trabajado sin recibir nada a cambio”.

Gallegos precisó que automáticamente quienes ya están inscritos en el MediCal de emergencia, quedarán registrados para el MediCal completo. “Quienes van a apuntarse por primera vez, deben ir a su clínica comunitaria más cercana”.

También pueden inscribirse en MediCal en línea en: BenefitsCal.com, llamando al 1-877-410-8827, o visitando la oficina del DPSS más cercana.

Gallegos recordó que recibir MediCal no se considera una carga pública, por lo que los inmigrantes no deben sentir temor alguno de solicitarlo.

Marcos José Topete González le pierde el miedo a registrarse a MediCal regular. (Araceli Martínez/La Opinión)

José Topete, un inmigrante de 53 años, quien sufre de varias condiciones de salud como diabetes, esquizofrenia, alta presión y colesterol, dijo que ya se decidió inscribirse al MediCal completo.

“Bueno ya tengo MediCal de emergencia y cada vez que me siento mal, me voy a urgencias”.

Reconoce que tenía sus reservas para inscribirse en el MediCal regular, por temor a que le pudiera afectar en su proceso para hacerse residente.

Pero superó sus miedos, y va a acceder al programa, porque realmente lo necesita para controlar los males de salud que lo afligen.

“Es algo que nos merecemos, porque pagamos mucho de impuestos”.

Organizaciones como el centro comunitario no lucrativo Families Together of Orange County, identificaron a más de 6,800 de sus pacientes que podrían calificar para el MediCal completo, y los han asistido para llenar sus solicitudes.

Durante la primera semana de ampliación de MediCal, planean ayudar a más de 50 familias para que obtengan los beneficios de inmediato.

Para atender los casos, crearon un equipo de inscripción a MediCal al que han llamado, programa intermediario de servicios sociales para educar y asistir a los miembros de la comunidad con el proceso de aplicación.

“Esta es una gran oportunidad para traer los tan necesarios servicios de salud a algunas de las poblaciones más vulnerables en nuestra comunidad”, dijo Soledad Rivera, directora de desarrollo de negocios de FTOC.

Señaló que la ampliación de MediCal a los mayores de 50 años hace mucho que debió darse, pero ahora – dijo – es importante proveer a todos los solicitantes con el conocimiento y la educación de una manera familiar con la que se sientan cómodos.

“Esto quiere decir que la asistencia debe ser en su idioma nativo y con personal que entiende su cultura”.

Dieron a conocer que trabajan con expertos legales para ayudar a los inmigrantes a entender sus derechos al aplicar para los servicios de MediCal, ya que muchos temen que si reciben el beneficio, sería considerado una carga pública.

Los mayores de 50 años, de bajos recursos, podrán recibir cobertura médica a través de MediCal. (Archivo/La Opinión)

El National Immigration Law Center señala que Public Charge es definido por el Servicio de Migración y Aduanas (USCIS), como un individuo que probablemente llegue a depender para su subsistencia del gobierno, al recibir asistencia pública en dinero en efectivo, y no se puede sostener a sí mismo.

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes han reiterado que MediCal no se considera una carga pública.

Las solicitudes para inscribirse a MediCal podrán finalmente ser procesadas a partir del lunes 2 de mayo. Ese mismo día recibirán el aviso de aprobación, y en algunos casos, tendrán acceso de inmediato a los servicios.

En el caso de Families Together of Orange County, los solicitantes tienen la opción de escoger a este centro de salud como su hogar de atención médica, pero no es un requisito.

Los interesados pueden llenar la petición para una cita en el sitio de Families Together aquí: here. También en bit.ly/MediCalExpansion en inglés; y en español en bit.ly/ExpansionMedi-Cal

En el caso de Los Ángeles, la supervisora Hilda Solís, dijo que cerca de 60,000 participantes del programa de cobertura de salud My Health LA serán ahora elegibles para recibir el MediCal regular.

La cobertura de salud del condado My Health LA, se ha dado a los adultos de bajos ingresos que viven en el condado de Los Ángeles, y que no calificaban para el MediCal completo.