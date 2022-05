Ana Claudia Talancón recordó el día que una fanática le dio un puñetazo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el programa de Omar Chaparro “Tu-Night”, Ana Claudia Talancón relató un encuentro que tuvo con una mujer en Los Ángeles, California, en el que fue golpeada y rasguñada por su participación en la telenovela “María de Fátima”.

“Una señora se acercó con un carrito, estaba yo grabando una telenovela en Brasil que se llamaba María de Fátima, y de repente me dijo: ‘¿Cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya?’, y me avienta un puñetazo y me empieza a arañar toda”, contó la actriz.

Agregó que este suceso ocurrió cuando estaba comprando un vestido y se alejó un poco del lugar más concurrido y fue a un callejón, donde la mujer la interceptó. Sumó que después llegó la policía y detuvieron a la mujer.

Chaparro aprovechó esta anécdota para contar cuando él también vivió una situación similar en un concierto de El Recodo y El Mariachi Vargas: “Salimos y nos empezaron a pedir fotos, íbamos caminando, foto, autógrafo, pero se empezó a juntar mucho la gente […] A veces unas si se mandan, de repente si hay alguna que por atrás te tocan el timbre”.

“Me pasó que se junto mucho la gente y me dijo mi amigo: ‘¡Vámonos!’ Ya salí yo corriendo porque ya era demasiada gente, llegué al coche y en eso me dice: ‘¡Cuidado’! Me giró y un cuate así todo fuerte, tatuado, pero muy borracho… iba a golpearme”, terminó de relatar el conductor.

Omar Chaparro y Talancón también hablaron de la película que la hizo saltar al estrellato “El crimen del padre Amaro” y como algunos miembros de su familia se sintieron ofendidos por la cinta y no quisieron verla cuando salió.

“Fue todo un rollo, la verdad, con mi familia también. Muchas personas de mi familia ni siquiera quisieron ir a ver la película (…) Al principio sí (se ofendieron), ya después se dieron cuenta que realmente, pues soy actriz”, expresó Ana Claudia Talancón.

