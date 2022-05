¿Es una buena o mala idea poner pasta de dientes en un grano o espinilla?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gigi Hadid lo hace. También lo hacen Selena Gómez y Amanda Seyfried. Olivia Munn también solía aplicarse pasta de dientes en los granos, pero desde hace un tiempo entró en razón acerca de este truco para tratar el acné. Las estrellas son como nosotros, al menos cuando se trata de caer en viejas leyendas de belleza.

Poner pasta de dientes en un grano pudo haber sido suficiente algún día, pero también irrita mucho la piel. Hoy en día disponemos de tratamientos seguros y científicamente comprobados para combatir el acné. En concreto, el peróxido de benzoilo y el ácido salicílico, que eliminan las bacterias. Se venden en las mismas tiendas donde compras tu pasta de dientes. Solo tienes que mantenerlos alejados de tus elegantes toallas.

La idea de poner pasta de dientes en un grano no es del todo infundada. “Muchas pastas de dientes contienen ingredientes que pueden atacar las bacterias y ayudar a reducir y secar los granos, como el alcohol, el peróxido de hidrógeno y el bicarbonato de sodio”, dice el doctor Shadi Kourosh, profesor asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de Harvard, y dermatólogo certificado en Sadick Dermatology en Nueva York. “Es comprensible que las personas puedan haber probado esto como un remedio casero, especialmente en los tiempos en los que no había mejores opciones de tratamientos para el acné”.

Sin embargo, parte del efecto antibacteriano del dentífrico puede deberse al triclosán, un antiséptico que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohibió recientemente por sus posibles efectos negativos para la salud.

“También hay otros ingredientes en la pasta de dientes, como el flúor, el lauril sulfato de sodio y los agentes aromatizantes, que podrían irritar la piel y provocar alergias”, dice Kourosh.

“Es mucho mejor y más consistente usar algo que realmente tenga un mecanismo de acción, que haya sido estudiado y que esté basado en datos, no en anécdotas”, dice el doctor Joel Cohen, dermatólogo certificado y director de AboutSkin Dermatology en el área metropolitana de Denver, Colorado.

“Un producto dirigido al acné, como el peróxido de benzoilo, no solo ayudará a matar las bacterias de los granos, sino que también funcionará como antiinflamatorio para frenar la hinchazón y el enrojecimiento”, dice Cohen. Dice que el ácido salicílico también ayudará a abrir los folículos de la piel, a eliminar los restos muertos de los poros y a reducir parte de la producción de grasa. ¿Puede tu pasta de dientes hacer eso? No, no puede. “Estos productos cuestan solo unos pocos dólares y todas las grandes compañías de cuidado de la piel los fabrican”.

Encontrarás productos para el tratamiento del acné que contienen peróxido de benzoilo en cantidades que van del 2.5% al 10%. Si tienes la piel sensible, Kourosh dice que empieces con las cantidades más bajas y las aumentes según sea necesario. La mayoría de los tratamientos de ácido salicílico para los granos son del 2%. Aplica cualquiera de los dos productos sobre los granos dos veces al día e hidrata la piel de alrededor, no el grano en sí. “El efecto de secado es útil para tratar las manchas de acné”, dice.

Si te empeñas en evitar los productos para el acné y aun así quieres un remedio casero, considera algo como el aceite de árbol de té [también conocido como aceite de melaleuca] en lugar de la pasta de dientes. En un estudio comparativo de 2014, los investigadores encontraron que este extracto de hierbas era tan eficaz en el tratamiento del acné como una solución que contenía un 5% de peróxido de benzoilo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.