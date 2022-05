“La copa será nuestra”: Higor Meritao, el jugador de Pumas que tocó el trofeo de la Concachampions, no cree en las maldiciones

De cara a la final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre Pumas de la UNAM y Seattle Sounders, Higor Meritao, el jugador que se atrevió a tocar la copa antes del juego de ida, reveló por qué lo hizo y descartó que hubiera activado alguna maldición con el tacto.

Vale recordar que la serie se encuentra 2-2, por lo que todo se definirá en el duelo de vuelta, aunque los Pumas tienen desventaja, ya que los locales serán los Sounders, quienes tendrán de su lado a la hinchada y las condiciones bajo las que se jugará, como el clima y la cancha.

Sin embargo, eso no es suficiente para desanimar a Meritao, quien confía en que el cuadro felino será el que se adueñe de la copa, ya que desde que la vio sintió que les pertenecía y por eso la acarició.

“Yo no creo (en la maldición) porque, como estábamos hablando, yo creo en Jesús y la palabra de Dios habla que él llevó sobre sí toda maldición y toda superstición. Yo la toqué porque creo que es nuestra, yo toqué y hablé con Dios. Si ustedes miraron, estaba orando dentro de la cancha y después la toco y empiezo a orar otra vez, porque pienso que Dios está delante de todo. Ojalá que salgamos Campeón para romper toda maldición”, explicó en una charla con Mediotiempo.

Y para muestra basta un botón, ya que puso como ejemplo a su compatriota, Gabigol, el delantero de Flamengo, quien tocó la Copa Libertadores en el 2019 y salió campeón.

¿Se puede? 😱 Higor Meritao tocó la copa de la #Concachampions y muchos lo consideran una maldición 👀



A lo largo de la historia reciente hubo jugadores que rompieron con esta creencia, ¿podrá #Pumas salvar al brasileño? 🏆https://t.co/bZgUdXCWcc — SoyReferee (@SoyReferee) April 28, 2022

Sobre los pronósticos, que dan como vencedor a Seattle por ser locales, el jugador recordó que Pumas tiene mucha garra y una mística única, lo que les ha ayudado a salir delante de muchas situaciones adversas, incluyendo la más reciente, en la que tuvieron que derrotar al líder del torneo para clasificar al repechaje de la Liga MX y lo consiguieron por 2-0.

“Muchos nos darían como muertos, que no íbamos a clasificar a la Repesca, pero estoy feliz y con mucha confianza y creo que va a ser un partido muy bueno. Muchas personas hablan que Pumas está muerto, que no hay presupuesto. Así es el futbol y así seguimos demostrando dentro de la cancha, estamos para clasificar, para luchar. No sé si antes le pasaba esto a Pumas, pero Gracias a Dios que hemos logrado muchas cosas”, acotó.

🎙️Higor Meritão: “Creemos en nosotros, confiamos en que podemos ganar allá también” pic.twitter.com/vfA7E1dFVe— Pumas En La Piel (@PumasELP) April 28, 2022

Sobre la estrategia que usarán para derrotar a los Sounders destacó que deben estar concentrados los 90 minutos, ya que cualquier descuido les puede costar caro, como ya les sucedió en el duelo pasado de la Concachampions.

“La lección que aprendimos (del partido de ida ante Seattle) es que debemos estar enfocado todo el tiempo, es como el partido entre Liverpool y Villarreal, vimos que en 10 minutos el Liverpool hizo dos goles”, concluyó. Higor Meritão of @PumasMX visits with lucky fans who saw him on the sidewalk in downtown Seattle today ahead of tomorrow’s big f*cking game w/ @SoundersFC. I said in Spanish good luck and welcome, but then slide tackled him as he left pic.twitter.com/ociV4uzH6u— David Ryder (@davidmryder) May 4, 2022

