Una celebración del 5 de mayo diferente pero con mucha unión y ayudando al prójimo

Gloria’s Restaurant & Bar en Huntington Park espera pronto poder regresar por completo a los buenos momentos de celebraciones previo a la pandemia del covid-19. El chef y propietario del restaurante Juan J. Sanjuan III dijo que el mariachi y el tequila son los invitados principales principalmente en celebraciones como la del 5 de mayo y el 16 de septiembre.

Este 5 de mayo posiblemente la celebración será diferente ya que el grupo de mariachi que tenían en el restaurante desapareció cuando se cerraron los restaurantes para los comensales dentro de las instalaciones.

Ahora con la lenta reapertura, el restaurante es uno de los negocios que sobrevivió la pandemia. Gloria’s lleva más de 40 años en la comunidad.

“Nos ha costado regresar para las noches bohemias con música y tequila pero lo estamos logrando”, dijo Sanjuan, de 49 años, quien se enorgullece de ofrecer su tradicional comida mexicana con recetas originales de la familia.

Entre sus platillos más populares están los desayunos como huevos a la mexicana, chilaquiles culichi con carne asada y la tradicional carne en su jugo. Con las bebidas no puede faltar la margarita de mango con chamoy, el mojito de coco o una clásica michelada.

Sanjuan dijo que la pandemia les ha dejado grandes experiencias de vida incluyendo la importancia de compartir un plato de comida con los más necesitados y el amor por la familia.

El inicio del restaurante

Sanjuan era apenas un niño cuando su padre abrió el restaurante por primera vez sobre la avenida Pacific. Cuando tenía unos 10 años comenzó a ir al restaurante a trabajar los fines de semana lavando platos. A los 12 años se interesó en la cocina. Aprendió a hacer ciertos platillos y su interés en la gastronomía mexicana aumentó.

En una ocasión que visitó el pueblo de sus padres en Jalisco, México aprendió acerca del sabor único que la comida de pueblo puede ofrecer en su esencia natural.

Recordó que mientras acompañaba a su tío al pueblo jalisciense Mascota el tío le dijo que ya era hora de comer.

“Y yo pensé que iba a llegar mi tía con comida y todo y no, él sacó una parrilla vieja y aunque no me acuerdo exactamente que comimos pero si me acuerdo de ese día y despierta la nostalgia de nuestra comida”, dijo Sanjuan.

En ese momento él se dio cuenta que un plato de comida es más delicioso con compañía.

Al paso de los años él continuó mejorando sus habilidades para recrear los platillos tradicionales de pueblos mexicanos como las enchiladas mineras de Guanajuato, el filete veracruzano o la morisqueta michoacana.

“Comer en el rancho es lo más bonito para mí, mientras menos ingredientes tenga un platillo es lo mejor”, dijo Sanjuan reconociendo que pese a haber nacido en Estados Unidos él se considera un mexicano cien por ciento de Mascota, Jalisco nacido de este lado de la frontera.

Chef nato con propósito

Pese a que nunca ha asistido a una escuela culinaria y por muchos años Sanjuan dudaba de identificarse como “chef”, fue la reacción positiva de la gente que probaba su comida y el reconocimiento de otros amigos chefs lo que le hicieron sentirse seguro y orgulloso del trabajo que hace. Entre ellos el reconocido chef Aaron Sánchez.

“Una vez me llamó chef y le dije que yo no era chef. Él me contestó que no se debe tener un título de una escuela. Me dijo, ‘un chef requiere varios pasos, si puedes hacer horarios, inventarios, contratar gente, crear recetas, cocinar la línea y si haces todo eso eres un chef’”, contó Sanjuan quien se sintió más seguro de su trabajo y su experiencia.

Ahora aparte de participar en diferentes eventos promoviendo la gastronomía mexicana—incluyendo el más reciente El Festival de Libros del LA Times en USC—Sanjuan también se dedica a la labor comunitaria.

El Chef Juan J. Sanjuan III de Gloria’s Restaurant & Bar en Huntington Park. (Suministrada)

Esta idea nació después de que comenzó la pandemia y cerraron los restaurantes. Él había abierto un nuevo restaurante poco antes y lo tuvo que cerrar. Llevó a su personal a Gloria’s para apoyar a sus padres y le pidió apoyo a la familia para hacer comida para donar.

Eventualmente consiguió el apoyo de más dueños de restaurantes y durante la pandemia estuvieron donando miles de platos de comida a los más necesitados incluyendo a los desamparados y a los campesinos.

Mientras realizaban actos de caridad a los más necesitados la comunidad no abandonó al restaurante y siempre estuvieron comprando comida para llevar y eventualmente para comer en el establecimiento.

Su esfuerzo le llevó a ser reconocido con el Premio Héroes de La Pandemia de la plataforma We are Mitú y State Farm.

Actualmente, está planeando llevar comida para el fin de mes a un grupo de refugiados ucranianos varados en Tijuana, México y a toda persona que llegue al evento necesitada de comida.

Sanjuan dijo que todo esto es el resultado que ha aprendido de los valores de su familia y lo principal es que sabe que la comida es la que une a las personas sin importar raza, idioma o edad.

El claro ejemplo para los que hoy celebran el 5 de mayo, ya que se ha convertido en un evento mexicano adoptado por la comunidad anglosajona.

“Porque puedes ir a un restaurante y comer un platillo rico pero es la convivencia con la gente la que lo hace único”, dijo Sanjuan.

Gloria’s Restaurant & Bar está localizado en el 7823 Pacific Blvd en Huntington Park.

Para más detalles visite: https://www.instagram.com/glorias_hp/