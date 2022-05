¿Vale la pena comprar AppleCare+ para tu iPhone?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con precios iniciales de $999 y $1,099, respectivamente, el nuevo Apple iPhone 13 Pro y 13 Pro Max no son baratos. Por lo tanto, no debería sorprender que también sean costosos de reparar.

¿Tienes la pantalla rota de tu 13 Pro Max? La amistosa Apple Store de tu vecindario la arreglará por $329, dice Apple. Si se rompe cualquier otra parte del teléfono, la reparación te costará $599. Las tarifas son las mismas para el iPhone 12 Pro Max del año pasado. (Los problemas derivados de problemas de fabricación están cubiertos por separado bajo la garantía).

Pero si pagas $199 por un plan de AppleCare+ dentro de los 60 días posteriores a la compra de tu teléfono, los problemas causados por ti mismo son mucho más baratos de resolver. El reemplazo de la pantalla te costará solo $29. Para otros daños accidentales, la tarifa es de $99.

También tienes la opción de pagar tu cobertura mensualmente, así como la opción de incluir protección contra pérdida y robo por un costo único o mensual más alto.

Entonces, ¿vale la pena? Dados los aumentos drásticos en los precios de reparación de los iPhone en los últimos años, AppleCare+ podría permitirte descansar con más tranquilidad, especialmente si tú (u otros miembros de tu familia) son propensos a dejar caer los teléfonos.

Y como parte del acuerdo, también obtienes soporte técnico ampliado por 90 días.

Pero eso no hace que AppleCare+ sea una buena inversión para todos.

Aquí hay una mirada más profunda a los precios de los planes de AppleCare + y lo que cubren.

¿Cómo funciona AppleCare+?

Puedes comprar AppleCare+ en cualquier momento dentro de los primeros 60 días después de adquirir un nuevo iPhone. El plan básico, que te cubre durante dos años a partir de la fecha de compra, abarca hasta dos incidentes de daños accidentales en cada período de 12 meses, así como el servicio de batería o un teléfono de reemplazo si tu teléfono conserva menos del 80% de su capacidad original. Por $70 adicionales, también tendrás cobertura por hasta dos incidentes de robo o pérdida en cada período de 12 meses.

Así es como se desglosan las tarifas, según el modelo.

Ten en cuenta que los planes que incluyen protección contra pérdida y robo implican un deducible de $149.

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

• AppleCare+ estándar: Tarifa única de $199 (para cobertura de 2 años) o $10 al mes.

• AppleCare+ con protección contra robo y pérdida: $269 (por cobertura de 2 años) o $13.49 al mes.

iPhone 13, 13 Mini, 12, 12 Mini, iPhone 11

• AppleCare+ estándar: Tarifa única de $149 (para cobertura de 2 años) u $8 al mes.

• AppleCare+ con protección contra robo y pérdida: $219 (por cobertura de 2 años) o $11.49 al mes.

iPhone SE (3.ª generación)

• AppleCare+ estándar: $79 (por cobertura de 2 años) o $4 al mes.

• AppleCare+ con protección contra robo y pérdida: $149 (por cobertura de 2 años) o $7.49 al mes.

Si tienes tendencia a romper o perder tu teléfono, AppleCare+ podría ahorrarte dinero, incluso si tienes un modelo de iPhone más antiguo. Una pantalla de iPhone 12 dañada, por ejemplo, te costará $228 ($29 más la tarifa global del plan de $199) para reparar si tienes AppleCare+ en lugar de los $279 que todos los demás pagan. Para otros tipos de daños, el costo sería de $318 (incluida la tarifa de AppleCare+) en lugar de $449. Y podrías tener hasta dos reparaciones cada año.

Si pierdes tu iPhone 13 Pro y tienes cobertura contra robo y pérdida, los costos de reemplazo ascenderán a un total de $418 ($149 de deducible más $269 de tarifa del plan). Eso es un ahorro sustancial cuando se trata de un teléfono de $1,000.

Pero si eres el tipo de persona que generalmente no pierde o deja caer un teléfono, esa tarifa de cobertura de $79 a $269 podría ser dinero tirado a la basura.

También vale la pena señalar que AppleCare+ tiene restricciones. Los planes no cubren los daños causados por “conductas imprudentes, abusivas, deliberadas o intencionales”. Entonces, si planeabas probar la resistencia de tu nuevo teléfono atropellándolo con un automóvil, no lo hagas. Tampoco puedes cobrar una reclamación por robo o pérdida si no tienes Find My iPhone activado en el momento en que desaparece tu dispositivo.

Y recuerda: Si tienes más de dos incidentes de rotura, pérdida o robo cada 12 meses, volverás a pagar hasta $599 para reparar un iPhone 13 Pro Max y pagar el costo total de reemplazo si el teléfono desaparece.

Además, tu garantía y tu cobertura de AppleCare+ se anulan si abres tu iPhone para repararlo tú mismo o lo llevas a un taller de reparación que no está autorizado por Apple.

¿Por qué es tan caro reparar un iPhone?

Todos los iPhone desde el 8 en adelante están revestidos de vidrio en la parte posterior y frontal, lo que los hace vulnerables a daños en caso de caída.

Los últimos modelos cuentan con Ceramic Shield, un material creado en asociación con Corning que fusiona la cerámica con el vidrio frontal de los teléfonos. Apple dice que el nuevo material es cuatro veces más resistente a los daños cuando se cae que el vidrio usado en los modelos de años anteriores. Sin embargo, el vidrio sigue siendo caro de reparar.

¿Por qué los teléfonos actuales usan tanto vidrio? Porque el metal interfiere con la carga inalámbrica, dice Richard Fisco, jefe de pruebas electrónicas de Consumer Reports. “Los diseñadores de Apple podrían haber usado plástico, pero tiene un aspecto barato y no es apropiado para un teléfono premium”, agrega.

Las pantallas OLED súper nítidas que se usan en todos los modelos de iPhone 13, junto con los iPhone que se remontan al XS, también contribuyen a que los costos de reparación sean más altos. La tecnología, que también se usa en televisores de gama alta por sus negros profundos, colores precisos y eficiencia energética, no es barata, dice Fisco.

Si bien puede parecer razonable correr el riesgo de tener que pagar la tarifa de $329 para reemplazar la pantalla de tu iPhone 13 Pro Max en lugar de dar el salto a AppleCare+, si rompes el vidrio por delante y por detrás en una caída estarás pagando casi lo suficiente como para tener un teléfono completamente nuevo.

Entonces, incluso si has tenido cuidado y protegido tu iPhone en el pasado, una carcasa resistente siempre es una buena idea.

Conclusión

Realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre si debes pagar por la cobertura de AppleCare+. Todo depende de cuánto riesgo estés dispuesto a asumir.

Pero cuanto más alto sea el precio del dispositivo, más sentido tendrá pagar por un poco de tranquilidad.

Si la idea de tener que pagar inesperadamente casi $600 para reparar tu teléfono es preocupante, el costo de AppleCare+ de $79 a $269 bien podría valer la pena.

Si estás comprando el teléfono para un adolescente, cuyo teléfono inteligente puede sufrir algún daño, el seguro adicional también podría ahorrarte un dolor de cabeza.

A diferencia del seguro automotriz, la cobertura de Apple no depende del comportamiento pasado. Un destructor en serie de teléfonos paga lo mismo que pagaría alguien que nunca ha roto una pantalla. Como resultado, los costos y restricciones de AppleCare+ están diseñados pensando en las personas de alto riesgo.

Y eso significa que si eres torpe o simplemente tienes tendencia a la mala suerte, la cobertura de AppleCare+ probablemente sea una mejor oferta para ti que para otros.

Pero si eres del tipo de persona frugal que también tiende a tener mucho cuidado con su teléfono inteligente, AppleCare+ podría ser un gasto innecesario.

¿Cuándo comprar un seguro?

En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, el experto de Consumer Reports, Octavio Blanco, ofrece consejos sobre cómo decidir cuándo se necesita un seguro y cómo aprovechar al máximo la inversión cuando se trata de cobertura.

