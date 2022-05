Cómo limpiar el horno tostador

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Es posible que tuestes unas cuantas rebanadas de pan de levadura o pongas una pizza congelada en la bandeja de tu horno tostador sin pensarlo dos veces. Pero ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu horno tostador? Así como se limpia el horno de la estufa con regularidad, hay que limpiar este pequeño aparato electrodoméstico de forma regular para evitar la acumulación de alimentos.

“Las personas usan sus hornos tostadores para todo, desde asar carnes hasta hornear guisos y otros productos”, dice Laurie M. Klein, una especialista en economía doméstica de Hamilton Beach, fabricante de hornos tostadores y otros aparatos electrodomésticos pequeños. “Por lo tanto el interior de un horno tostador podría tener una acumulación de grasa y diversas salpicaduras de comida que podrían encenderse con las altas temperaturas”.

Aquí te explicamos cómo hacer el trabajo en cinco pasos sencillos, sin usar productos químicos agresivos.

Paso 1: Desenchufa el aparato

Lo primero es lo primero: Desenchufa siempre tu horno tostador antes de empezar a limpiarlo, dice Cindy Fisher, ingeniera principal de pruebas de Consumer Reports para artefactos de cocina. Desconecta el aparato de la fuente de energía eléctrica y asegúrate de que el horno esté frío antes de avanzar al segundo paso.

Paso 2: Retira y limpia las piezas

Pon el horno tostador sobre un pedazo de papel de periódico para recoger las migajas, luego saca la bandeja metálica, la rejilla y la bandeja inferior para las migajas y colócalas en el fregadero. Usa agua y jabón para lavar estas piezas. Para combatir cualquier mancha persistente en estas partes desmontables, Fisher recomienda dejarlas en remojo en el fregadero durante toda la noche. Deja que se sequen completamente mientras limpias el resto del aparato.

Paso 3: Usa un limpiador casero

Crea tu propia solución de limpieza para el interior del horno tostador combinando vinagre, agua tibia y un poco de detergente para platos. “Aplícalo en el interior con una esponja húmeda”, dice Fisher, “pero trata de que no caiga nada del líquido en los componentes de calentamiento”.

Paso 4: Frota con esfuerzo

Algunos hornos tostadores tienen un esmalte de porcelana o un interior antiadherente que hace que sean un poco más fáciles de limpiar. Pero pueden dañarse con los estropajos metálicos y limpiadores abrasivos. En vez de eso, usa una esponja, un paño o un trapo viejo cuando limpies el interior de tu horno tostador. “Para las manchas más difíciles, usa un estropajo de plástico”, dice Klein.

Paso 5: Repite si es necesario

Para los restos de comida que son difíciles de eliminar, nuestro ingeniero recomienda abordar la tarea después de usar el horno tostador. “Intenta limpiar el horno cuando todavía está un poco caliente”, dice Fisher. “Pero, de nuevo, asegúrate de desenchufarlo primero”.

Después de cada uso, aconseja pasar un trapo por el exterior del horno tostador y limpiar el interior.

Si has descuidado el tuyo durante mucho tiempo y ves que el revestimiento está dañado o que el horno no funciona tan bien como antes, puede ser el momento de considerar la compra de un modelo más nuevo.

¿Quieres comprar un horno tostador?

En las pruebas de hornos tostadores de Consumer Reports, evaluamos los modelos según su facilidad de limpieza, además de cómo hornean, asan y tuestan el pan. Muchos de los hornos tostadores obtuvieron una calificación de Excelente o Muy Bueno en nuestra prueba de limpieza. Esto significa que la bandeja que recoge migajas se desliza con facilidad y que hay pocos recovecos que atrapen migajas y salpicaduras de comida. Muchos hornos tostadores tienen un acabado antiadherente, lo que agradecerás cuando tengas que limpiar uno después de usarlo para hacer una comida que ensucia.

A continuación, los miembros de CR pueden ver las calificaciones y los comentarios sobre los hornos tostadores que son más fáciles de limpiar, según las pruebas de Consumer Report, enlistados aquí en orden alfabético. Para más opciones, busca nuestras valoraciones y recomendaciones completas de hornos tostadores.

Cómo encontrar el tostador perfecto

¿Te gusta que tu pan tostado esté perfectamente dorado? En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, el presentador Jack Rico recibe consejos de Consumer Reports sobre lo que debe tener en cuenta al comprar un nuevo tostador.

