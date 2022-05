De vivir en la calle, un joven se convierte en escritor y ahora promueve libro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Su experiencia de vida desde el intento de asesinato que su madre trató de cometer contra él, el abuso sexual que sufrió en la calle y las condiciones infrahumanas que vivió en el albergue de México La Gran Familia llevaron a Eduardo Verduzco a escribir su primer libro, “La Historia de Eduardo Verduzco”.

Por mucho tiempo el joven de 26 años escribió el libro no con el fin de convertirse en un escritor reconocido y millonario, pero con el fin de sanar sus heridas físicas, emocionales y mentales.

“Este ha sido un libro de autosanación. Solo mi prometido sabe cuántas noches lloré, la ansiedad que tuve y cuantas veces intenté renunciar”, contó Eduardo, quien abiertamente se identifica como gay. “Cuando lo empecé a escribir me sentía ignorante porque sentía que no tenía la capacidad de hacerlo pero empecé a escribir y escribir”.

El activista social dijo que el libro estaba prácticamente listo desde hace seis años, pero su siguiente reto fue intentar sacarlo a la venta.

Explicó que parte de su historia salió a la luz públicamente en el 2014 tras el arresto de Rosa del Carmen Verduzco o “Mamá Rosa”, la fundadora del albergue infantil La Gran Familia en el estado de Michoacán, México.

Verduzco era acusada de abusar de más de 500 niños huérfanos que vivían en ese lugar, sin embargo no se le acusó formalmente de nada. En el 2018 falleció a los 84 años.

Eduardo, al salir del albergue y ya como adulto, encontró la fuerza para comenzar a hablar de las atrocidades que enfrentó. Posteriormente su nombre comenzó a resonar en los medios de comunicación mexicanos y eventualmente una editorial lo contactó.

Leyeron su borrador y lo elogiaron por tener una muy buena forma de relatar su historia. Le prometieron que su libro se convertiría en un “Best Seller”, pero primero debía omitir ciertas cosas del libro como los nombres de políticos reconocidos a quienes él acusaba de saber acerca de las atrocidades que enfrentaban los niños en el albergue, pero que nunca dijeron nada.

“Yo soy apartidista, en mi libro solo estoy narrando mi historia y mi experiencia y señalando a los que sabían de lo que pasaba”, subraya Eduardo, quien vive en el estado de México.

Eduardo aceptó que tuvo temor porque no tenía los medios para costear la publicación pero tampoco quería que su historia quedara en el anonimato.

“Yo qué más quisiera que mi libro estuviera en todas las librerías como me lo ofrecían, pero eso sería como venderle mi alma al diablo y no ser yo el de la historia, porque mi historia iba a ser cambiada”, expresó el nativo de Puebla. “En mis redes sociales y los medios de comunicación me han conocido por decir lo que sé y no quedarme callado”.

Las redes sociales ayudaron

Eduardo, quien también es músico y recientemente lanzó su álbum en YouTube, dijo que las redes sociales se convirtieron en sus aliadas. Cuando comenzó a ganar seguidores vía TikTok, él les pidió que le donaran un peso para poder recaudar fondos para publicar su libro.

“De mis seguidores junté $4,000 pesos y eso lo utilicé para pagar la corrección de estilo, el prólogo y el diseño de portada de mi libro”, dijo Eduardo.

Una vez listo el libro, el joven escritor optó por mandar a hacer 100 ejemplares, los cuales los costeo con su propio dinero. Él y su prometido se encargaron de vender comida en la calle, vendieron algunos artículos de oro y hasta la computadora de Eduardo para tener el dinero necesario.

Aseguró que con esto demuestra que el libro no fue realizado para volverse millonario.

“Si lo hubiera querido, entonces hubiera aceptado la oferta de la editorial y que me dieran un millón de pesos”, indicó.

Eduardo explicó que hizo una preventa del libro y continúa recibiendo pedidos mediante sus redes sociales y WhatsApp. Indicó que el libro cuesta $200 pesos mexicanos (unos 10 dólares) y si el comprador vive fuera del estado de México debe pagar un costo adicional por envío.

El domingo por la tarde (8 de mayo) realizó un Facebook Live para hablar más a fondo de su experiencia y dijo que continuará utilizando las redes sociales para promocionarse como artista y activista.

Hace poco menos de un año Eduardo y su prometido abrieron su negocio de uñas. Dijo que su pareja ha sido su mano derecha en todas sus acciones y decisiones. También se enorgullece del trabajo que ha logrado realizar pese a los obstáculos que ha enfrentado.

“Yo [era] un niño de la calle, un niño que no tenía esperanzas de la vida y ahora ver en lo que me he convertido me siento orgulloso”, aseveró.

Los interesados en ordenar el libro pueden hacerlo vía WhatsApp al 55-4382-4828

En Facebook: https://www.facebook.com/eduardoverduzco1995