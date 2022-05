¿Funcionan los repelentes “naturales” contra insectos?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A muchos consumidores les entusiasma la idea de los productos “naturales”. Alrededor de 2 de cada 3 personas encuestadas por la empresa de investigación de mercados Mintel en junio de 2020 dijeron que preferían utilizar productos naturales para el control de plagas y repelentes, siempre que fuera posible.

Al mismo tiempo, el 66 % de los encuestados también dijo que el desempeño o la fiabilidad de un producto de control de plagas o repelente de insectos era más importante que el hecho de que tuviera ingredientes naturales.

No siempre es fácil conseguir ambos objetivos —un repelente de alto rendimiento que además utilice lo que las personas consideran ingredientes naturales— en un solo repelente de insectos. En las pruebas de repelentes de insectos de CR, un ingrediente activo derivado de una planta (aceite de eucalipto de limón) y un ingrediente activo sintetizado para imitar una sustancia química de una planta (picaridina) aparecen en nuestros repelentes recomendados.

Pero otros ingredientes a base de plantas, como la citronela y el aceite de soya, generalmente califican entre los más bajos.

La Asociación de Productos Naturales, un grupo comercial, ha defendido esos repelentes de insectos de bajo puntaje señalando que existe una variación en la efectividad de todos los repelentes, naturales y sintéticos.

Pero la discrepancia entre lo que funciona y lo que no es menos aleatoria de lo que sugiere esa afirmación. Todos los repelentes con mejor puntaje en las calificaciones de CR están registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), mientras que unos pocos de los de menor calificación están registrados. Un registro de la EPA significa que el producto ha sido evaluado por los reguladores federales para garantizar su seguridad y la eficacia. La agencia requiere esta verificación para algunos productos químicos, como el deet, la picaridina y el aceite de eucalipto de limón, pero no para otros.

Te presentamos un desglose de qué compuestos están registrados por la EPA, cuáles no y qué han encontrado nuestras pruebas. (Lee más sobre el deet, una sustancia química sintética registrada por la EPA).

Aceite de eucalipto limón (OLE)

¿Qué es? Es importante no confundir este producto con el aceite esencial de eucalipto y limón. Los nombres son muy similares, pero los dos químicos son bastante diferentes. El OLE es un ingrediente derivado de un árbol originario de Australia conocido como chicle con olor a limón (entre otros nombres). El verdadero producto químico repelente del OLE se llama p-mentano-3,8-diol o, mucho más sencillamente, PMD. Puede sintetizarse o extraerse directamente de la planta, y ha demostrado tener una buena eficacia como repelente de insectos.

Por el contrario, el aceite de eucalipto y limón se destila de las hojas y tallos del árbol de eucalipto limón. El producto destilado contiene varias sustancias botánicas, incluida la citronela y una cantidad muy baja y variable de PMD.

¿Funciona? En nuestras pruebas de repelentes de insectos, 4 de los 8 productos que hemos evaluado que contienen un 30 % de OLE obtuvieron nuestra recomendación.

¿Es seguro? La EPA clasifica el PMD como plaguicida biológico, lo que significa que está sujeto a más pruebas de seguridad que los productos botánicos (véase más abajo), incluido el aceite de eucalipto de limón, pero a menos pruebas que los productos químicos sintéticos como el deet y la picaridina. Tanto los reguladores federales como nuestros expertos están de acuerdo en que el OLE es relativamente seguro.

El OLE no se ha estudiado tan a fondo como otros ingredientes de repelentes. Pero la investigación que tenemos sugiere que cualquier reacción adversa se limita a la irritación de los ojos y la piel. El OLE no debería utilizarse en niños menores de 3 años, en parte porque se carece de investigaciones sobre este aceite en niños pequeños. (Tanto el deet como la picaridina se consideran seguros en niños mayores de 2 meses).

Picaridina

¿Qué es? En sentido estricto, la picaridina no es un ingrediente de origen vegetal, sino que se sintetiza químicamente. Sin embargo, su estructura química imita la de un compuesto que se encuentra en las plantas de pimiento. Está disponible como repelente de insectos en los Estados Unidos desde 2005.

¿Funciona? Algunos (aunque no todos) los aerosoles contra insectos que contienen un 20 % de picaridina han dado buenos resultados en nuestras pruebas, pero una toallita y dos lociones elaboradas con esa concentración obtuvieron una mala puntuación. No está claro, según nuestras pruebas, por qué la picaridina parece funcionar mejor en forma de aerosol, pero probablemente sea prudente omitir las formulaciones de toallitas o lociones de este ingrediente. Aunque un aerosol con picaridina al 10 % obtuvo nuestra recomendación, otro no, por lo que sugerimos que sigas usando los aerosoles con una concentración del 20 %.

¿Es seguro? La picaridina puede causar irritación en los ojos y la piel, pero esto probablemente sea poco común. En un análisis de llamadas de urgencia por control toxicológico relacionadas con repelentes de insectos, la picaridina causó solo unos pocos problemas, y casi ninguno de ellos requirió una visita al consultorio del médico o a la sala de emergencias.

Productos botánicos

¿Qué son? Los repelentes botánicos, que a menudo llevan la palabra “natural” en el etiquetado del producto, pueden incluir cualquier cantidad de productos químicos de origen vegetal. Algunos de los más comunes son la hierba de limón, la citronela, la menta, el geraniol, la soya y el romero. Esos ingredientes pueden ser aceites extraídos directamente de plantas, o químicos sintéticos que imitan exactamente sus contrapartes naturales.

¿Funcionan? Estos productos no están registrados en la EPA. Dado que la agencia no considera que los químicos que contienen representen un riesgo grave para la seguridad, no se molesta en evaluarlos. Esto provoca que las compañías que fabrican productos botánicos no están obligadas a demostrar a los reguladores federales que realmente funcionan. Y las pruebas de CR han encontrado repetidamente que no funcionan durante períodos prolongados de tiempo.

¿Son seguros? Sí y no. Es poco probable que los productos químicos en estos productos te causen daños graves, aunque contienen alérgenos conocidos, a menudo en concentraciones mucho más altas que otros productos de origen natural. Pero, si usas un repelente botánico no registrado, te expones al riesgo de enfermedades graves transmitidas por mosquitos y garrapatas, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida.

Toda la verdad sobre los repelentes de insectos

Las picaduras de insectos son molestas y también pueden transmitir enfermedades. En el programa de televisión “Taller del Consumidor” el presentador Jack Rico entra en los laboratorios de Consumer Reports para descubrir cómo CR prueba los repelentes de insectos para asegurarse de que recibas la mayor protección.

Nota del Editor: Este artículo ha sido actualizado con nueva información.

Jeneen Interlandi y Catherine Roberts han contribuido con sus informes.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.