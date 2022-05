“He tenido la peor semana deportiva de mi vida”: Lillini sigue viviendo una auténtica pesadilla con los Pumas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los Pumas de Andrés Lillini volvieron a sumar un nuevo fracaso luego de que fueran eliminados por Chivas en el repechaje por un abultado marcador de 4-1 convirtiéndose en una semana muy dura luego de haber perdido la final de la Concachampions ante el Seattle Sounders.

El estratega que está en vencimiento de contrato confesó que para él esta ha sido la semana más dura de su vida en el ámbito deportivo y también reveló que su continuidad con el equipo universitario dependerá del balance que pueda hacer el presidente del equipo Leopoldo Silva.

Todo se derrumbó para Pumas…



Chivas les pasó por encima, no hay pretextos.



A pensar en el próximo torneo…



¿Qué jugadores se van, quiénes llegan?



Lillini y la directiva a armar un plantel decente…



Desafortunadamente, la inversión será escasa… — Gerardo Melin (@elmagazo) May 9, 2022

“Lo que va a pasar, lo siguiente no lo sé. Es una cuestión que Mejía Barón o Leopoldo Silva podría contestar, no lo sé. Yo he tenido la peor semana deportiva de mi vida, difícil de asimilar dos derrotas tan fuertes sin cumplir los objetivos que nos habíamos planificado, seguro que en el interior queda el camino recorrido, hicimos todo lo posible para hacerlo, algunos de una manera mejor o peor, pero el equipo no dejó de empujar hacia adelante”, afirmó Lillini. Andrés Lillini, DT de @PumasMX, lamentó la semana que tuvo,tras perder la #concachampions y quedar eliminado del #GritaMexicoC22



"Tengo la peor semana deportiva de mi vida, difícil asimilar 2 derrotas tan fuertes sin cumplir objetivos. El equipo no dejó de apretar para adelante" pic.twitter.com/G7wEUOSMwD— Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 9, 2022

A pesar de los dos fracasos que podrían poner en duda la continuidad de Lillini, es estratega del equipo universitario recalcó el trabajo realizado, sobre todo con los jóvenes, a los que se les ha dado oportunidades y minutos de juego.

“Los recursos que tenemos son estos, le hemos sacado el jugo a todos los futbolistas, han participado todos, sobre todo muchos jóvenes. Seguramente para el proceso que venga tendrán este camino recorrido y le hará bien principalmente al club”.