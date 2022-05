La verdad sobre las aplicaciones de pago entre particulares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Probablemente hayas oído hablar de los métodos de pago entre particulares (P2P), como Cash App, Venmo y Zelle, o quizás ya los hayas usado. Por lo general, estas aplicaciones están vinculadas a la cuenta bancaria y permiten enviar dinero a alguien o aceptar un pago al instante.

Eso puede ser útil en situaciones como una cena de un grupo en un restaurante. En lugar de dividir la cuenta entre varias tarjetas de crédito, todos pueden enviar su parte con el P2P a uno de los invitados, que luego puede usar una sola tarjeta de crédito para cubrir la cuenta.

No obstante, este servicio también puede generar algunos inconvenientes. “Algunas de las mismas cualidades que hacen a los servicios P2P tan atractivos para los consumidores (rapidez y conveniencia) los exponen a riesgos significativos”, explica Chuck Bell, director de defensa de programas en CR y defensor de la política financiera.

Con las tarjetas de crédito, no vas a deber más de $50 en caso de fraude o de un pago realizado por error. Pero los servicios de pago P2P generalmente ofrecen poca protección contra estafas, o no la ofrecen en absoluto, por ejemplo, en caso de que pagues por un artículo como una entrada a un concierto, aunque no lo recibas. Algunas aplicaciones P2P mediarán si pagaste accidentalmente a una persona equivocada, pero no te reembolsarán directamente.

Por esto, es clave usar el servicio de P2P solo con personas que conoces y en las que confías, sostiene Bell. Y verifica dos veces que le estás enviando el dinero a la persona correcta. Los expertos de CR también recomiendan lo siguiente:

• No uses los servicios de P2P para fines comerciales. En cambio, busca una aplicación de pago creada para usuarios comerciales, como Square Cash for Business o la tradicional PayPal (pero no en su opción Amigos y familiares, que ofrece protección contra fraudes solo en ciertas circunstancias).

• Mantén la aplicación actualizada.

Las actualizaciones de seguridad más recientes pueden ayudar a protegerte contra los robos.

• Alerta al servicio de P2P si algo sale mal.

También, informa a tu banco o a tu proveedor de tarjeta de crédito; no hay garantía de que puedan ayudarte, pero existe la posibilidad. Y presenta una denuncia ante la organización Better Business Bureau. Las empresas acreditadas por esta entidad deben responder, dice Sandra Guile, directora de comunicaciones de la International Association of Better Business Bureaus. También puedes presentar una queja ante la Base de datos de reclamos del consumidor de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

mayo de 2022

