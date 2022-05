Luis Arce tampoco irá a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este miércoles (11.05.2022) que en caso de persistir la exclusión de países “hermanos” a la próxima Cumbre de las Américas, el mandatario no asistirá a la misma, tras el anuncio de Estados Unidos de que no pensaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países aliados del Gobierno boliviano.

El mandatario escribió en las últimas horas en su cuenta de Twitter que “consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional” reafirma que “una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena”. “De persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió Arce. Además recalcó que Bolivia “cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz”.

(Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos anunció que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, ya que considera que “no respetan” la democracia, por lo tanto no esperan su presencia. Ante este anuncio Arce ya se había pronunciado por la misma red social exhortando que todos los países sean invitados “fortaleciendo el diálogo y la integración regional basada en el respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos”.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que “no se ha tomado todavía una decisión final” sobre a quién se va a invitar y a quién no y que, de hecho, las invitaciones oficiales no habían sido todavía cursadas.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó esta semana, desde Cuba, que insistirá a su homólogo de EE.UU., Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la cumbre debido a que son las autoridades de cada nación las que deben decidir “libremente” si asisten o no a la cita. López Obrador dijo que no acudiría a la cumbre si se excluye a esos países.

Además afirmó este miércoles que otros mandatarios latinoamericanos, compartían su descontento. “Ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntando, que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia (Luis Arce) ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, manifestó este miércoles en su rueda de prensa diaria.

lgc (efe/ap/afp)