Noche de locura en Anaheim: Pitcher novato de los Angels lanza juego sin hit ni carrera

En la misma noche en que Shohei Ohtani recibio su trofeo de MVP y en que los Angels entregaron a los fans una figura ‘bobblehead’ de la superestrella japonesa, un lanzador novato se robó el show en lo que terminó siendo una fiesta de locura en Anaheim.

Reid Detmers, un novato de 22 años de edad, se cubrió de gloria al lanzar el duodécimo juego sin hit ni carrera en la historia de la franquicia de los Angels con un triunfo aplastante de 12-0 sobre los Tampa Bay Rays.

El momento culminante llegó cuando Detmers dominó a Yandy Díaz en una rola al shortstop para el out 27.

El pitcher zurdo, haciendo apenas el undécimo inicio en la loma con los Angels, caminó a un bateador y ponchó a 2. Terminó con 108 lanzamientos, 68 para strikes.

El momento en que el juego sin hit ni carrera estuvio cerca de romperse fue en la séptima entrada luego de un out, cuando Brett Phillips se embasó por un error del primera base Jared Walsh, quien no pudio fildear de manera limpia una rola. Algunos analistas pensaron que la jugada debió ser marcada como hit por el anotador oficial. This play comes on the hit/error borderline, but the home scorer ruled it an error on Walsh. Rays still yet to have a base hit. pic.twitter.com/rvCSFCa6Se— Kyle Kishimoto (@kylemoto10) May 11, 2022

El partido incluyó uno de los jonrones más chistosos de la temporada cuando en el octavo inning Anthony Rendón, quien batea a la derecha, se paró en la caja de bateo como zurdo y a continuación se voló la barda. La razón del divertido gesto de Rendón es que para entonces la pixarra indicaba 10-0 y el pitcher de los Rays era Brett Phillips, quien en realidad es un outfielder. Switch hitter? Anthony Renbomb💣@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/pzYvzi9SVu— Bally Sports West (@BallySportWest) May 11, 2022

