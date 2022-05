Personas sin hogar reciben servicios médicos en el Consulado de México en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Abelino Vásquez, de 61 años, lleva tres años viviendo en su carro y en ocasiones se queda en casa de conocidos o amigos. Mientras veía la televisión se enteró que el miércoles el Consulado General de México en Los Ángeles estaría ofreciendo la Jornada de Servicios Médicos especialmente para personas sin hogar.

El evento de un día ofreció servicios como inscripción a cobertura médica, revisión física y dental así como las vacunas contra el covid-19.

“A mí me hicieron un físico y me refirieron a una clínica para hacerme un trabajo dental”, contó el inmigrante de origen mexicano al salir del consulado. “Está muy bien porque hasta con lonche me mandaron”.

Javier Islas, otro inmigrante indocumentado de 61 años, dijo que también se enteró del evento mediante las noticias y decidió llegar para que le ayudaran a solicitar el Medi-Cal completo ya que desde el primero de mayo todos los inmigrantes de bajos recursos mayores de 50 años califican para recibirlo.

“Esto me va a servir mucho porque yo necesitaba lentes y una vez fui a que me ayudaran y me dijeron que no porque mi Medi-Cal era de emergencia y no lo cubría, después me mandaron a otro lugar y a otro”, contó Islas.

Él dijo que había vivido en la calle por más de dos años después que tuvo problemas con su arrendadora y lo echó a la calle. Sin embargo, hace unos tres meses fue referido a un programa donde le consiguieron un pequeño apartamento para vivir en el área de Chinatown.

Abelino Vásquez recibió servicios médicos gratuitos. (Jacqueline García/La Opinión)

Contó que vivir en la calle fue muy difícil, sobre todo a su edad y ahora se encuentra muy contento de tener un techo donde para resguardarse.

Indicó que la ayuda que ofrecen en el consulado es de mucha importancia ya que los indocumentados pocas veces preguntan cómo atender su salud por temor a inmigración.

“Yo solo iba cuando veía las clínicas móviles para que me hicieran el examen, pero nada más”, dijo Islas.

Varias de las personas que recibieron el servicio fueron invitadas a participar por un grupo de promotoras de salud que son parte de la Clínica Monseñor Romero. Entre ellas estaba Martha González, quien dijo que desde unos días antes ya se habían encargado de repartir volantes a la comunidad cercana y les dieron información y respuestas a las preocupaciones que tenían las personas.

“Les explicamos que los servicios son gratis y no se necesita aseguranza, ni dinero, ni hacer citas”, dijo González.

La mexicana de 52 años dijo que para ella es un orgullo poder participar como promotora comunitaria ya que está siguiendo el legado de Monseñor Romero que es ayudar al más necesitado.

“Pienso que lo estamos haciendo muy bien principalmente con el grupo de personas sin hogar que más lo necesitan”, indicó.

Asociaciones a favor de la comunidad

El Consulado General de México en Los Ángeles, a través de su Ventanilla de Salud, y en asociación con la Clínica Monseñor Oscar A. Romero realizaron el evento especialmente para las personas sin hogar y de bajos recursos.

Elena Aragón, directora de la ventanilla de salud, dijo que el consulado de México se ha convertido más que en un lugar donde solo llegan los mexicanos por un pasaporte o una matricula consular.

El programa de la Ventanilla de Salud es un programa de México disponible en aproximadamente 51 consulados de Estados Unidos. La importancia del programa con más de 10 años de existencia es para poder mejorar la salud física y mental de la comunidad migrante.

“Aunque es el consulado de México, todos los servicios comunitarios especialmente los de salud están disponibles para todos sin importar nacionalidad ni estatus migratorio, género, seguro médico ni sus ingresos”, dijo Aragón.

Promotoras caminaron por el parque MacArthur para invitar a las personas a recibir servicios médicos. (Jacqueline García/La Opinión)

Aragón dijo que durante el año realizan varias alianzas con socios estratégicos importantes como agencias de salud y académicas para brindar servicios a la comunidad.

Añadió que algunos de los servicios que se ofrecen en la Ventanilla de Salud son los exámenes de sangre y orina completamente gratuitos para quienes no tengan seguro médico.

También cuentan con el módulo de salud mental donde el interesado recibe hasta ocho terapias de forma gratuita con profesionales. El segundo y el tercer jueves del mes se ofrecen pruebas de VIH y todos los miércoles está la asesoría para cobertura a seguro médico.

Tienen una asociación con el Hospital de Niños de Los Ángeles (CHLA) para proveer talleres que hablen acerca de la salud de niños física y mental así como detectar el abuso infantil.

Añadió que en el futuro se planean proveer servicios para detectar el cáncer de seno, diabetes, Alzheimer, clases de cocina y mucho otros recursos.

El consulado constantemente promueve estos y otros servicios mediante su página de Facebook.

Las personas interesadas en cualquiera de estos servicios pueden llegar sin previa cita a la Ventanilla de Salud del consulado localizado en el 2401 W. 6th Street, Los Angeles 90057.

Para más información llame al (213) 351-6826 o por email a vdslan@sre.gob.mx