¿El slugging con vaselina puede hacer crecer el pelo?

El cabello fino suele asociarse a un cabello graso, pero el mío tiende a ser seco. Puede ser quebradizo, sin brillo y propenso a romperse, incluso antes de que empezara a hacerme mechas claras con regularidad el año pasado. Y aunque tengo una buena cantidad de pelo, su textura fina y delicada me ha hecho envidiar a mis amigas con una cabeza llena de ondas gruesas y exuberantes. Por eso, me intrigó saber que muchos lectores de Consumer Reports comentaban un artículo anterior que había escrito sobre el “slugging” facial, en el que las personas con piel seca se aplican vaselina u otros aceites en la piel. Muchos comentaron ensalzando las increíbles propiedades de crecimiento del cabello en los que se aplicaban vaselina en el cabello. Muchas personas creen que poner vaselina en el cuero cabelludo y en el cabello puede estimular su crecimiento e hidratar el tallo capilar, transformando unos rizos deslucidos en unos envidiables. El “slugging” capilar no es para nada una nueva tendencia, dice Chesahna Kindred, dermatóloga y fundadora del Kindred Hair & Skin Center de Columbia, Maryland. Las generaciones de afroamericanos llamaban a esto “engrasar el cuero cabelludo” o “engrasar el pelo”. Se cree que alivia el cuero cabelludo seco, calma la irritación y favorece el crecimiento del cabello.

Sin embargo, antes de embarcarme en una nueva aventura capilar, decidí investigar y hablar con los expertos. El slugging capilar ha resultado ser un poco contradictorio, pero en última instancia no deberías hacerlo si lo que esperas es que te salga más pelo. La vaselina aplicada directamente en el cuero cabelludo no lo hará, y también podría causar otros problemas frustrantes.

Aunque la vaselina tiene muchos beneficios, es posible que quieras considerar otro tratamiento si buscas que tu cabello crezca más rápido.

Por qué usar vaselina no ayuda con el crecimiento del cabello

“La vaselina no favorece el crecimiento del cabello”, dice Kindred, y añade que puede causar dermatitis seborreica (una forma de irritación de la piel que incluye la caspa), en la que la piel se enrojece, pica y se descama. En la cara, la vaselina puede bloquear la humedad y hacer que la piel seca se hidrate, pero Kindred dice que en el cuero cabelludo, puede crear un ambiente húmedo en el que el hongo que causa la dermatitis seborreica prospera. “En mi experiencia, si alguien sufre de caspa, la vaselina puede camuflar la descamación mientras empeora la afección en un par de aplicaciones diarias”, dice.

La vaselina “puede ser buena para la piel seca de la cara, pero no la recomiendo para el cuero cabelludo, ya que puede obstruir los folículos pilosos”, dice David E. Bank, dermatólogo y fundador del Centro de Dermatología, Cirugía Estética y Láser del condado de Westchester, N. Y.

La vaselina no es lo único que puede hacer esto. El sudor, el sebo (una sustancia cerosa y aceitosa producida naturalmente por las glándulas de la piel) y la acumulación de productos (como el champú seco o los fijadores para el cabello) pueden acumularse en el cuero cabelludo. La forma más sencilla y económica de tratar la acumulación del cuero cabelludo es un champú con ácido salicílico, dice Ranella Hirsch, dermatóloga de Cambridge, Massachusetts. “La clave es dejar que se asiente en el cuero cabelludo durante un tiempo, unos 5 minutos”, dice. “Las personas ven la palabra “champú” en la etiqueta y lo enjuagan rápidamente, cuando en realidad deberían utilizarlo como tratamiento del cuero cabelludo”.

Otra opción es un champú clarificante, que se utiliza cada 15 días para mitigar la acumulación.

“La principal preocupación sobre el uso de vaselina en el cuero cabelludo sería la foliculitis”, dice Christina Boull, profesora asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. “Si alguien es propenso a esta afección, que es una infección por hongos o bacterias de los folículos pilosos, el uso de vaselina podría empeorarla al atrapar la infección”. Los casos graves de foliculitis pueden causar la pérdida permanente del cabello.

A pesar de ser un consejo popular de belleza en TikTok, la vaselina es igualmente inútil para el crecimiento del vello en otras partes del cuerpo, como las pestañas y las cejas. “Las distintas zonas de vello, como las cejas, las pestañas, el rostro y el cuero cabelludo, no responden al ‘slugging’ para promover el crecimiento de cabello o vello nuevo”, afirma Bank.

Mejores soluciones para que el cabello crezca más rápido

“Lo ideal es acudir a un médico que te examine y ordene ciertos análisis”, dice Hirsch. “Varias causas de la caída del cabello pueden estar relacionadas con una causa médica subyacente”, como una disfunción tiroidea, una enfermedad reciente o el embarazo.

Bank afirma que el Rogaine, que se puede adquirir sin receta, y el medicamento Propecia, de venta con receta, son las mejores soluciones para fomentar el crecimiento del cabello. Hirsch está de acuerdo, y añade que todos los géneros pueden utilizar Rogaine, a excepción de las mujeres embarazadas.

Consejo profesional: el Rogaine se vende como una versión para mujer y hombre, con (naturalmente) un sólido 40 % más de recargo de impuestos para la versión rosa de las mujeres”, dice Hirsch. “Son idénticos, ahorra tu dinero”. La biotina y la mayoría de los suplementos son tratamientos populares, pero en gran medida ineficaces, para la caída del cabello, añade Hirsch.

Usa la Vaselina en tu cabello, no en tu cuero cabelludo

El “slugging” sí mejora el cabello seco, dice Kindred.

Al igual que sucede con su uso en la cara, funciona sellando la humedad y los aceites en la fibra capilar. El cabello seco es más quebradizo y puede romperse más fácilmente que un cabello sano e hidratado. Y el cabello quebradizo al final obviamente no crecerá tanto como el cabello saludable, incluso si no sale del cuero cabelludo a un ritmo acelerado.

Aplica vaselina sobre el acondicionador sin enjuague para obtener los máximos beneficios de hidratación, dice Kindred. “Los acondicionadores sin enjuague hidratan el cabello y rellenan los agujeros del tallo capilar, haciendo que el cabello sea más fuerte y resistente. La vaselina o la jalea de petróleo recubren el cabello, evitando la resequedad”, dice. Añade que esto puede darle peso al cabello, lo que puede ser deseable o no, dependiendo del estilo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.