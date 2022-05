Ana Martín llega a los 76 años pensando en retirarse de la actuación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un año más de vida es lo que celebra la actriz Ana Martín, quien es conocida por haber participado en melodramas como “La Madrastra”, “Soy tu Dueña” y “Corazón Guerrero”. Sin embargo, todo parece indicar que está lista para decir adiós a la profesión que desempeñó desde 1965, la actuación. Pero, ¿cuál es la razón detrás de su decisión? Aquí te contamos los detalles.

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 76, la reconocida histrionisa habló sobre sus planes a futuro, revelando que “ya va siendo tiempo de retirarse de la actuación”.

“Ya no hacen papeles como aquellos”, dijo Ana Martín al respecto durante un evento de la XEW para promocionar el reestreno de las telenovelas remasterizadas “Amor Real” y “Corazón Salvaje” a través de la señal del canal ‘Tlnovelas’.

Según lo dicho por la actriz, en los nuevos proyectos ya no hay papeles para su edad; además, considera que los nuevos personajes no están a la altura de aquellos que la catapultaron al éxito durante los inicios de su trayectoria.

“Voy a cumplir 60 años de trabajo, 76 de vida y hecho de todos los personajes. Me encantaría seguir trabajando, peor ya no hay personajes de mi edad, ya son muchos años y no hacen personajes como aquellos de Doña Sara García, pero eso no depende de mí, sino de los productores”, comentó frente a varios medios de comunicación.

Y es que recordemos que Ana Martín vivió de primera mano la época del Cine de Oro Mexicano y participó en memorables proyectos que el público aplaude hasta el día de hoy. Tal es el caso de la telenovela “El pecado de Oyuki”, la cual finalizó su trasmisión en 1988. View this post on Instagram A post shared by Ana Martín (@anamartin)

La noticia de su posible retiro ha causado conmoción entre sus seguidores ‘de hueso colorado’, esto debido a que, a diferencia de muchas compañeras de su época, eligió su profesión antes que el matrimonio o la maternidad.

