Kalush Orchestra de Ucrania triunfa en Eurovisión 2022 y lanza grito de ayuda

La banda ucraniana Kalush Orchestra y su himno de folk-hip hop, para su nación devastada por la guerra, ganó en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, un evento destinado a celebrar la diversidad y promover la amistad entre las naciones.

Este año hubo veinticinco competidores en la gran final del concurso de composición de canciones que anualmente se lleva a cabo en la ciudad industrial de Turín, en el norte de Italia. El año pasado, 183 millones de personas sintonizaron la competencia televisada.

Para la comunidad ucraniana en Italia, la participación de Kalush Orchestra en un evento internacional tan popular pone de relieve su cultura y proporciona una plataforma para mantener la atención mundial centrada en la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania.

Esta es la tercera vez que Ucrania obtiene el micrófono de cristal de Eurovisión, este año fue gracias a su interpretación a la madre patria.

Uno de los momentos más emotivos durante la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión celebrada este 14 de mayo de 2022, sucedió cuando el vocalista de la banda Kalush Orchestra lanzó un grito de ayuda para su país, la ciudad de Mariupol y la acería de Azovstal que se encuentran en medio de la invasión rusa.

“Please help Ukraine, please help Mariupol, please help Azovstal right now (por favor, ayuden a Ucrania, ayuden a Mariupol, ayuden a Azovstal ahora)”, gritó Psiuk, líder del grupo de rap ucraniano al finalizar su actuación.