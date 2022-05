Cómo decidir si es hora de tu segunda dosis de refuerzo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde el 29 de marzo, las personas mayores de 50 años, así como algunas personas más jóvenes inmunocomprometidas, han podido recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Moderna o Pfizer-BioNTech. Las personas que inicialmente fueron vacunadas con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis y luego recibieron una dosis de refuerzo de Johnson & Johnson también pueden tener una segunda dosis de refuerzo.

Pero muchas personas no han recibido ni siquiera la primera dosis de refuerzo, a la que todos los estadounidenses mayores de 12 años tienen derecho desde principios de enero. Y la aceptación de la segunda dosis de refuerzo ha sido aún más lenta.

Hasta el 26 de abril, unos 100 millones de personas habían recibido la primera dosis de refuerzo. Y para el 19 de abril, solo 4.3 millones de personas habían recibido un segundo refuerzo, según los datos presentados en una reunión el 20 de abril de un grupo asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Con cada dosis de vacuna adicional autorizada, ha habido menos aceptación, dice el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Pero también es posible que las personas estén aplazando la cuarta dosis porque aún no está claro si deberían recibirla.

Entre las personas que reúnen los requisitos para recibir una segunda dosis de refuerzo en función de la edad, el 11% ya ha recibido una segunda dosis de refuerzo, y el 42% dice que es muy probable que lo haga, según una encuesta de CR representativa a nivel nacional realizada del 7 al 18 de abril a 2,224 adultos residentes en los Estados Unidos.

Según los CDC, cualquier persona que reúna los requisitos para recibir una primera dosis de refuerzo debería recibirla. Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que las dosis de refuerzo disminuyen el riesgo de infección, enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Pero la recomendación de una segunda dosis de refuerzo aún no es tan firme. Los CDC reconocen que algunas personas pueden querer recibir una lo antes posible, mientras que otras pueden querer esperar más tiempo. La recomendación de la dependencia dice que las personas que reúnen los requisitos pueden optar por recibir una segunda dosis de refuerzo, pero aún no dice que las personas “deberían” recibirla.

Los CDC han ofrecido algunas orientaciones para ayudar a aclarar parte de la confusión sobre quién debería recibir la segunda dosis de refuerzo primero.

Por qué y cuándo recibir una segunda dosis de refuerzo

La razón para recibir una segunda dosis de refuerzo es similar a la razón para recibir la primera: Hay pruebas de que después de transcurrido cierto tiempo, la protección proporcionada por la vacunación o por una infección previa disminuye. Según un estudio publicado por los CDC el 11 de febrero, dos meses después de la primera dosis de refuerzo, la eficacia de la vacuna contra las visitas a la sala de emergencias era del 87%, y la eficacia contra la hospitalización era del 91%. Pero cuatro meses después de esa vacuna, la eficacia contra la hospitalización cayó al 78%.

Los datos de Israel durante la oleada de la variante Ómicron muestran que las personas mayores de 60 años que recibieron una segunda dosis de refuerzo tuvieron un riesgo de muerte 78% menor que las personas que solo recibieron un refuerzo, aunque el riesgo absoluto de muerte por COVID-19 sigue siendo pequeño para cualquiera que haya recibido un refuerzo en primer lugar, dice Poland.

La parte difícil de decidir cuándo recibir una segunda dosis de refuerzo es que incluso esa protección adicional también disminuye. Según un estudio publicado el 6 de abril en The New England Journal of Medicine, la protección contra cualquier infección comienza a disminuir aproximadamente un mes después de la cuarta dosis, aunque la protección adicional contra las enfermedades graves dura al menos seis semanas.

Debido a esto, “el mejor momento para recibir este refuerzo sería dos semanas antes de infectarte”, indica Poland. Y aunque no es exactamente posible determinar cuándo podría suceder eso, tu propio estado de salud, el riesgo actual en tu comunidad y los riesgos potenciales a los que puedes estar expuesto en el futuro pueden ayudarte a determinar cuándo debes ir a vacunarte, dice.

En primer lugar, debes reunir los requisitos para una cuarta dosis. Cualquier persona que tenga al menos 50 años o al menos 12 años y que esté moderada o gravemente inmunocomprometida es elegible, siempre que haya recibido su primera dosis de refuerzo al menos cuatro meses antes. Las personas que fueron inicialmente vacunadas con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis también son elegibles para una segunda dosis de refuerzo con las vacunas Moderna o Pfizer-BioNTech si se encuentran dentro de estos mismos grupos de elegibilidad o si su primera dosis de refuerzo fue con la vacuna J&J.

Entre las personas que reúnen los requisitos, los CDC están animando a las personas con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave y que no hayan tenido recientemente COVID-19 a que reciban una segunda dosis de refuerzo tan pronto como puedan, dijo la directora de la agencia, la doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa el 26 de abril.

Eso puede ser especialmente importante porque actualmente hay un aumento de casos relacionados con subvariantes de la cepa Ómicron del coronavirus, incluyendo la variante BA.2, lo que podría aumentar el riesgo de infección para muchos ahora o en las próximas semanas. “Hay zonas del país, sobre todo en el noreste, donde estamos viendo una mayor cantidad de casos y estamos comenzando a ver algunas hospitalizaciones”, dijo Walensky. “Esto es algo que tenemos que vigilar cuidadosamente”.

Entre las personas que deberían recibir su segunda dosis de refuerzo primero se encuentran las que padecen enfermedades que les hacen correr un mayor riesgo de COVID-19 grave y las personas de edad avanzada. Cuando las personas tienen más de 70 años, la protección del sistema inmunitario se debilita, dice Poland. Las personas que viven o trabajan en comunidades donde el riesgo de contraer el COVID-19 es mayor también pueden considerar la posibilidad de recibir el refuerzo antes, así como las personas que corren un mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a su trabajo, su situación de vivienda, viajes o reuniones planificadas, según los CDC.

Pero por ahora, dicen los CDC, otras personas elegibles pueden esperar. La agencia dice que las personas que han tenido COVID-19 en los últimos tres meses pueden considerar esperar, por ejemplo. También señala que recibir una segunda dosis de refuerzo puede ser más importante en el otoño de 2022, cuando muchos funcionarios de salud pública esperan otro aumento en los casos.

Poland, quien ha consultado a varios fabricantes sobre el desarrollo de sus vacunas, dice que es probable que tengan disponible un refuerzo dirigido a variantes específicas del coronavirus a finales del verano o principios del otoño. Los CDC reconocen que algunas personas pueden querer esperar. Incluso si las personas se vacunan ahora, es posible que necesiten un refuerzo dirigido a una variante específica en ese momento, dice Poland.

Todavía no está claro si necesitaremos refuerzos anuales, como han sugerido muchos fabricantes de vacunas. Pero si recibir un refuerzo ahora pudiera disuadir a alguien de recibir un refuerzo en el otoño, cuando es probable que se recomiende uno, y no corren un riesgo particularmente alto, los CDC dicen que podrían considerar la posibilidad de esperar.

