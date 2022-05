Róver Curiosity de la NASA capta misteriosa “puerta” en Marte

Imágenes recientes transmitidas por el róver Curiosity en Marte han revelado lo que parece ser una puerta perfectamente tallada que conduce a una tumba marciana subterránea. Desde su publicación, los teóricos de la conspiración se han deleitado con la imagen, dando rienda suelta a su imaginación. Sin embargo, los expertos están bastante seguros de que se trata de una característica natural del paisaje marciano. Pero si no se trata de una sociedad alienígena subterránea, ¿qué explica la extraña formación marciana?

El Curiosity, que lleva más de 10 años estudiando las características de la superficie de Marte, tomó la imagen mientras ascendía al Monte Sharp con su cámara Mastcam el 7 de mayo, y fue publicada por la NASA a finales de la semana pasada.

A partir de la original en blanco y negro, se han hecho varias imágenes coloreadas, incluida una panorámica hecha cosiendo varias de las fotografías del Curiosity, como se ve en Gigapan.com, el sitio web de una empresa de fotografía panorámica.

NASA found something that looks like a Door In Mars #space @elonmusk pic.twitter.com/57ZTd4MbBG

Ashwin Vasavada, científico del proyecto en el Laboratorio de Ciencias de Marte, en entrevista con Gizmodo, aseguró que la región fue formada por antiguas dunas de arena que crearon afloramientos de arenisca con el tiempo. Lo más probable es que la “puerta” sea una pequeña fractura, afirmó.

“Creo que lo que tenemos aquí [es] o bien dos fracturas verticales, en las que se ha eliminado la pieza central, o bien una fractura vertical, y los bloques se han separado un poco”, dijo Vasavada al medio.

“Es una imagen muy curiosa”, dijo, por su parte, el geólogo británico Neil Hodgson, que ha estudiado la geología de Marte, a Live Science. “Pero en resumen: me parece que es una erosión natural”, agregó.

Muchos otros aseguran que la “puerta extraterrestre” habría sido el resultado de algún tipo de tensión en la roca que rompe parte de ella, tal vez ayudado por uno o dos terremotos de Marte, aunque no todos los expertos consultados están de acuerdo.

De hecho, el mayor temblor registrado en el planeta rojo hasta la fecha se produjo el 4 de mayo de este año, y los científicos aún están trabajando para determinar dónde se produjo exactamente y qué lo causó.

Por otra parte, aunque la formación rocosa en forma de puerta pueda parecer de tamaño natural en nuestra imaginación, es posible que la cavidad que se ve tenga solo unos centímetros de altura en la vida real; según Vasavada, la fractura tendría solo tiene unos 30 centímetros de altura.

A pesar de las explicaciones de los expertos, las conspiraciones no cesan en Internet. Hay quienes incluso han visto una calavera pintada en el interior de la “puerta” y una imagen “mejorada” pretende mostrar a un hombrecillo dentro.

oh hey, I downloaded the image and zoomed in and inside the "cave" there looks like something painted on the wall…looks like a skull pic.twitter.com/YiChjYnUhk

— knight sabers (@SabersKnight) May 10, 2022