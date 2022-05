Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Música pop

La dupla que en otros tiempos se creía imposible ahora es una realidad. Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, quienes fueran rivales de amores hace más de tres décadas, ahora van de la mano en la gira Perrísimas, que ya ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos. El tour cierra este fin de semana en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde ambas cantantes harán un recorrido por lo más significativo de su repertorio. Domingo 8 pm. Boletos $59 a $130. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Verano en Knott’s

El regreso de Ghost Town Alive!, las Knott’s Summer Nights y la reapertura de Soak City Waterpark es parte de lo que Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) tiene preparado este verano para sus visitantes. Ghost Town Alive!, en las calles de Calico, vuelve luego de dos años de ausencia con aventuras interactivas con personajes del lejano oeste (a partir del viernes). Las Summer Nights regresan con música en vivo, teatro, comida y bebidas de la temporada, juegos y DJs. El parque acuático Soak City Waterpark reabre a partir del sábado con 23 deslizadores tubulares, uno de los ríos lentos más largos del país, áreas interactivas para niños y otras atracciones. Este parque requiere boleto aparte. Estas actividades continúan durante el verano. Boletos desde $48. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s

Convención de cómics

Comic Con Revolution regresa al Ontario Convention Center (2000 E. Convention Center Way, Ontario) para celebrar su quinto aniversario. La convención reunirá a un importante grupo de talentos del cómic, luchadores profesionales y celebridades. Los fans de las historietas podrán visitar puestos de juguetes, de objetos coleccionables y participar en actividades aptas para todas las edades. Asistirán figuras del cómic como Mark Waid, Gerry Conway, Kenneth Rocafort, Sammy Guevara, Anna Jay, Tay Conti y The New Age Outlaws. Sábado 10 am a 6 pm, y domingo 11 am a 5 pm. Boletos $20 a $129; menores de 12 años gratis. Informes comicconrevolution.com.

Foto: Cortesía

Festival de cometas

El segundo Community and Unity People’s Kite Festival, que busca unir a las comunidades que coexisten en Los Angeles, tendrá lugar en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles), e incluirá actividades como la elaboración de cometas, demostración de vuelo de cometas con expertos en la materia, música en vivo y talleres de teñido de telas naturales. Sábado 2 a 6 pm. Entrada gratuita, con donación opcional. Informes clockshop.org.

Foto: Cortesía

Música mexicana

Pedro Fernández viene a pagar la deuda que tenía pendiente con sus seguidores de Los Angeles. El cantante de música ranchera ofrecerá el concierto que dejó pendiente en noviembre pasado en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Los boletos del show de noviembre son válidos para el concierto de esta semana. Natalia Jiménez estará como invitada especial. Viernes 8 pm. Boletos $49 a $90. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Nueva exhibición

El OC Zoo (1 Irvine Park Rd., Orange) inauguró una exhibición de mamíferos de casi dos acres de extensión. El zoológico, que se encuentra dentro del parque regional Irvine, es la casa de varios gatos monteses –incluyendo a tres que recientemente quedaron huérfanos–, un gato montés adulto y un puma adulto. Esta es la mayor expansión en la historia del zoológico. Lunes a viernes 10 am a 3:30 pm, y sábado y domingo 10 am a 4:30 pm. Entrada $2. Informes ocparks.com.

Exhibición de comida

LA Plaza Cocina (555 N. Spring St., Los Angeles), el primer museo y escuela-cocina del país dedicada a la comida mexicana, abrirá su segunda exhibición, “Abuelita’s Kitchen: Mexican Food Stories”, una exposición multimedia que narra historias gastronómicas de diez abuelas indígenas, mestizas, mexicoamericanas y afromexicanas en Los Ángeles a través de fotografías, textos, un documental, artefactos de cocina, recetas de familia e historias de audio. A partir del domingo. Abierto miércoles a domingo 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes laplazacocina.org.

Foto: Cortesía

Muestra de arte

“Celebrating Dress Codes: What We Wear, How We Wear It, and Why” es la nueva exhibición en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) que examina lo que usamos, cómo lo usamos y por qué a través de seis íconos del estilo de occidente: el pantalones de mezclilla, la camiseta, la chamarra de piel, la camisa con flores y el vestido de china poblana. Incluye más de 150 objetos entre ropa, fotos y artefactos. Del domingo al 8 de enero. Boletos $6 a $14. Informes theautry.org.

Foto: Cortesía

Feria de insectos

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) celebra 36 años de su Bug Fair, o feria de insectos. Este año regresa de manera presencial con la participación de expositores y la exhibición de desde colecciones de insectos exóticos hasta productos relacionados con los insectos. Los asistentes aprenderán de las criaturas que conviven con los habitantes de Los Angeles. Habrá música, actividades manuales, presentación de animales vivos y más. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Boletos $7 a $15. Informes nhm.org.