Nuevas formas de aliviar el dolor de espalda

¿Siempre te duele la espalda? Alrededor del 40 % de las personas mayores de 18 años y casi la mitad de los adultos mayores experimentan esto, generalmente en la parte baja de la espalda, según una encuesta de 2019 con casi 32,000 personas.

El dolor de espalda se considera crónico si dura más de 12 semanas. En los adultos mayores, el dolor lumbar crónico puede ser por sobre tratamiento con medicamentos inapropiados como relajantes musculares u opioides, dice Yury Khelemsky, MD, Director del programa de becas de medicina del dolor en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. También puede ser que reciban un tratamiento inadecuado, dice.

Resulta que algunas de las estrategias más efectivas para el dolor de espalda para aquellos de nosotros en este grupo de edad no requieren medicación.

Pero, es posible que no sepas esto. “Es posible que a los adultos mayores no se les ofrezcan tratamientos conductuales para el dolor debido a la suposición de que no estarán interesados ​​o al estigma percibido asociado con dichos servicios”, dice Sara Davin, PsyD, MPH, psicóloga del Center for Spine Health en Clínica Cleveland. “Pero, estas son las personas que realmente pueden beneficiarse de estos tratamientos”.

Para ayudarte a aliviar las molestias crónicas en la espalda, a continuación, hay un resumen de la investigación detrás de los tratamientos sin medicamentos y consejos sobre cómo usar los medicamentos de manera efectiva.

El poder de la mente

Una creciente cantidad de investigaciones sugiere que la psicoterapia puede ayudarte a volver a entrenar tu cerebro para que experimentes menos dolor y puedas sobrellevarlo mejor. “Esto no sugiere que tu dolor no sea real o que esté ‘todo en tu mente'”, dice Tor Wager, PhD, Profesor Distinguido en Neurociencia Diana L. Taylor y director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Afectiva en Dartmouth College. en Hanover, N.H.

Un estudio publicado en septiembre pasado en la revista PAIN Reports, por ejemplo, analizó la terapia de alivio de síntomas psicofisiológicos (PSRT, por sus siglas en inglés), que aborda el estrés y otros problemas psicológicos que pueden contribuir a la incomodidad persistente y ayuda a romper las asociaciones que pueden desencadenar el dolor, como agacharte o sentarte. Este estudio encontró que el 64 % de las personas con dolor de espalda que probaron la PSRT informaron que no tenían dolor después de 6.5 meses.

También es prometedora la terapia de reprocesamiento del dolor (TRD), que “enseña a las personas a percibir las señales de dolor enviadas al cerebro como menos amenazantes”, dice Wager. En un estudio publicado en JAMA Psychiatry, el 66 % de los participantes con dolor de espalda crónico reportaron mucho menos o ningún dolor después de 4 semanas de terapia.

Debido a que la PSRT y la TRD son relativamente nuevas y se consideran experimentales, no siempre son fácilmente accesibles o están cubiertas por un seguro. Otra terapia conversacional a menudo puede estar disponible en programas donde los pacientes trabajan con un equipo de expertos.

Por ejemplo, el programa Back on TREK de Cleveland Clinic cuenta con especialistas en columna vertebral, fisioterapeutas y expertos en medicina del comportamiento. Un estudio publicado en la revista Spine en 2019 encontró que las personas que participaron durante 10 a 12 semanas dijeron después que su dolor era menos debilitante y que se sentían menos deprimidas y ansiosas. “También sabemos que estos enfoques pueden ayudar a reducir el estrés, lo que es importante porque el dolor desencadena la liberación de hormonas del estrés que hacen que los músculos se contraigan”, dice Davin, autor principal del estudio.

¿Te interesa? Davin sugiere trabajar con un psicólogo o terapeuta que se centre en el control del dolor. Tu médico puede sugerirte uno o consultar el buscador de terapeutas de la American Psychological Association (locator.apa.org).

Una buena receta de postura

La “postura pandémica”, por ejemplo, encorvarte sobre una computadora o tableta desde la comodidad de tu sofá, ha provocado un aumento en el dolor de espalda y cuello. Pasar mucho tiempo con dispositivos electrónicos también puede provocar espasmos musculares en la espalda y fatiga, dice Khelemsky: “No estamos destinados a sentarnos frente a las computadoras de 8 a 10 horas al día a ninguna edad”.

Para ayudar con el dolor relacionado con la postura, Khelemsky sugiere optar por una silla, no un sofá, mientras usas una computadora o tableta. Siéntate con la espalda recta y los hombros hacia atrás, el trasero tocando el respaldo de la silla y los pies apoyados en el suelo. Puedes usar una toalla pequeña enrollada para ayudar a sostener tu espalda y un reposapiés, una guía telefónica o un taburete para ayudar a que tus pies lleguen al suelo mientras estás sentado. Si no tienes una silla que le brinde un buen soporte para la espalda, considera comprar una.

Tómate descansos frecuentes para moverte también, dice Colleen Louw, PT, MEd, portavoz de la Asociación Estadounidense de Terapia Física y directora de certificación de especialistas en dolor terapéutico para Evidence In Motion, que ofrece cursos para profesionales de la salud como fisioterapeutas. Cada media hora, levántate y estírate o camina un poco para aliviar la presión sobre la columna.

Practica también una buena postura de pie: Siempre que estés de pie, recuerda ponerte de pie, derecho y alto con los hombros hacia atrás, el abdomen contraído y los pies separados al ancho de los hombros.

Cuida el núcleo de tu cuerpo [core]

Si bien te puede doler al moverte, mantenerte activo puede ayudar en última instancia a aliviar el dolor de espalda, dice Daniel Park, MD, cirujano de columna en el Hospital Beaumont en Royal Oak, Michigan, y portavoz de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos. La pérdida de peso, si es apropiada, también es beneficiosa. “Incluso perder solo 5 libras quita alrededor de 20 libras de presión de la columna”, dice Park.

Pero fortalecer los músculos de la espalda y del núcleo, los que se encuentran alrededor de la pelvis, la parte baja de la espalda, las caderas y el abdomen, puede ser la clave, dice Louw. Estos se debilitan naturalmente a medida que envejecemos, lo que lleva a una pérdida de soporte para la espalda. Eso puede causar dolor crónico y, a su vez, hacer que las actividades comunes, como alcanzar para agarrar un artículo de un gabinete superior, sean un desafío.

Aunque los ejercicios para el núcleo y espalda abundan en línea, Louw recomienda preguntarle a tu médico acerca de la fisioterapia, donde te enseñarán movimientos de fortalecimiento que son seguros y efectivos para ti. “Todos estos deben adaptarse a tus necesidades y desafíos específicos”, dice.

Medicamentos para el dolor: Qué probar y qué evitar

Los medicamentos para el dolor de espalda crónico “deben ser un complemento para los adultos mayores, y no el tratamiento principal”, dice Roger Chou, MD, profesor de medicina en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón en Portland. “Es importante ser cauteloso y tratar de usar la dosis más baja posible, durante un período de tiempo más corto”. Esto es lo que debes saber sobre las opciones de medicamentos recetados y de venta libre.

Medicamentos de venta libre [OTC]: Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno (Advil, genérico) suelen ser el primer tratamiento de elección, pero pueden no ser apropiados para los adultos mayores, dice Chou: el uso frecuente puede aumentar los riesgos de ataque cardíaco y hemorragia gastrointestinal. (Lo mismo ocurre con los antiinflamatorios recetados). En su lugar, puedes probar el paracetamol (Tylenol, genérico) durante una semana o dos, manteniéndote por debajo de los 3000 mg al día, dice.

Medicamentos recetados: Si el dolor persiste después de algunos meses, puedes preguntarle a tu médico acerca del antidepresivo duloxetina (Cymbalta, genérico). Los relajantes musculares deben usarse con precaución en adultos mayores, indica Chou, ya que pueden causar mareos y aumentar los riesgos de caídas. Grupos como el Colegio Estadounidense de Médicos (American College of Physicians) advierten en contra del uso de opioides como la oxicodona (Oxycontin, genérico) como terapia de primera línea por razones similares.

Cómo manejar un ‘dolor de espalda repentino’

Si la espalda te comienza a doler repentinamente, considera este consejo experto:

Aplica hielo intermitentemente. Después de unos días, intenta aplicar una almohadilla o una envoltura térmicas.

Toma acetaminofeno, siguiendo las instrucciones del paquete, durante 3 a 5 días.

Muévete como puedas.

Por la noche, acuéstate de costado con la parte superior de la rodilla doblada y una almohada entre las rodillas.

Comunícate o consulta a tu médico lo antes posible si también:

Estás experimentando síntomas inusuales como incontinencia y dolor y/o debilidad en las piernas. Esto pueden indicar un problema grave.

Te has caído o te has lesionado.

Tienes osteoporosis y el dolor de espalda es agudo y estremecedor. Querrás que su médico descarte una fractura por compresión.

Informa a tu médico si:

Tienes fiebre junto con dolor de espalda repentino o te sientes incómodo incluso cuando estás acostado.

Si el dolor persiste durante más de 4 semanas.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de marzo de 2022 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.