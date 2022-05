Hija de Ozzy Osbourne escapa milagrosamente a incendio en Hollywood que cobró la vida de una persona

La hija del legendario cantante Ozzy Osbourne logró escapar a un incendio fatal en un edificio que albergaba estudios de grabación en el corazón de Hollywood.

El incidente ocurrió la tarde-noche del jueves, pero fue hasta la tarde del viernes que se supo que Aimee Osbourne, hija de la leyenda del heavy metal y también de la estrella de televisión Sharon Osbourne, se salvó del incendio gracias a la ayuda de uno de los músicos que estaban en el edificio de dos pisos localizado en 6600 de la calle W. Lexington.

Hasta 78 bomberos tuvieron que intervenir para controlar el incendio, cuyas causas aún se investigan y en el cual tristemente murió un productor llamado Nathan Avery Edwards, mejor conocido como Avery Drift, de 26 años de edad.

Sharon Osbourne lamentó la tragedia y llamó la atención por la falta de seguridad de la estructura en una publicación en Instagram.

“Ellos fueron afortunados de haber salido con vida”, dijo la esposa de Ozzy Osbourne. “Este edificio era un centro creativo para la música en Hollywood, un espacio que debió haber estado regulado con códigos contra incendios”.

Aimee Osbourne, cantante de 38 años, y un productor con el que se encontraba trabajando, lograron encontrar un camino de salida ayudados por otro músico, Jamal Rajad Davis, quien además vive en el edificio. Él relató que logró escapar al fuego sin poder salvar a sus cuatro gatos. Pero una vez afuera escuchó voces procedentes del piso de arriba. Eran Osbourne y su productor.

Según el reporte del canal ABC7, Davis dijo que logró entrar de nuevo al edificio en busca de sus gatos y que su voz fue escuchada por Osbourne y el otro productor, quienes entonces lograron encontrar una ruta de escape en medio de la oscuridad por el humo.

Tras salvar la vida, Aimee Osbourne fue a darle un abrazo y las gracias a Davis. Ozzy Osbourne's daughter, Aimee, and her producer escaped with the help of another music producer who used his voice to guide them out of the inferno. https://t.co/tbDDtbVlsg— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 21, 2022

Un vocero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que los detectores de humo del edificio no estaban en funcionamiento. Otras dos personas sufrieron lesiones respiratorias.