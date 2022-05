Regalos inteligentes para los graduados universitarios

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras más de un millón de graduados universitarios van a recibir sus diplomas esta primavera, muchos también recibirán obsequios de familiares y amigos orgullosos.

Se esperaba que la persona promedio que comprara un regalo de graduación gastara $119, según una encuesta de 2021 de la Federación Nacional de Minoristas, que también descubrió que el regalo más popular era el dinero en efectivo, seguido de las tarjetas de felicitación, a menudo con dinero en efectivo dentro. Eso significa que alguien con familiares generosos podría terminar con varios cientos de dólares o más.

Ese dinero extra puede ser bienvenido, especialmente en la economía incierta de hoy en día. Pero simplemente entregar efectivo puede ser una oportunidad perdida de hacer un regalo más significativo para los graduados, como ayudarlos a aprender habilidades de administración de dinero o animarlos a comenzar a acumular sus ahorros, dice Manisha Thakor, planificadora financiera certificada y educadora financiera en MoneyZen en Portland, Oregón.

Por supuesto, para la mayoría de los adultos jóvenes que celebran el último día de la universidad, es posible que la ayuda con la planificación financiera no encabece su lista de deseos. Por eso es posible que desees considerar dividir tu regalo de graduación en momentos de “ahora” y “después”.

“Es posible que desees darle al graduado algo divertido para empezar”, dice Thakor. “Pero sigue con un regalo que lo ayudará con su educación financiera, que es un regalo que seguirá dándole”. Puedes mencionar el regalo de seguimiento en una nota o tarjeta en la graduación.

Por supuesto, el regalo adecuado dependerá de los objetivos del graduado y de tu presupuesto. Aquí hay 5 ideas de regalos inteligentes con el dinero a considerar:

Crea un presupuesto

“El mejor regalo que le puedes dar a un graduado es ayudarlo a crear un presupuesto realista”, dice Gordon Achtermann, un planificador financiero de honorarios en Annandale, Virginia. Tener ese presupuesto en su lugar le permite al graduado tener una idea absoluta de sus ingresos y gastos, lo cual es clave para administrar el flujo de efectivo.

Si el graduado aún no ha aprendido los conceptos básicos de presupuesto, puedes darle una herramienta de presupuesto, como YNAB o youneedabudget.com (pagando $99 al año) o Mint.com, que es gratis. Achtermann también recomienda Tiller Money (pagando $79 al año), un programa de hoja de cálculo que funciona con Google Sheets y Excel.

Incluso si el graduado aún no tiene trabajo o se está tomando un tiempo libre antes de comenzar la escuela de posgrado, aprender a hacer un presupuesto ahora es valioso. “Dondequiera que se dirija el graduado, tendrá recursos limitados y tendrá que hacerlo solo”, dice Achtermann.

Para los padres, el proceso de elaboración del presupuesto también puede fomentar una mejor comunicación sobre el apoyo financiero que el graduado puede esperar y cómo se gastará ese dinero. “No deseas suposiciones y opiniones no declaradas, por lo que es una forma de establecer reglas básicas claras”, según Achtermann.

Pon en marcha un fondo de emergencia

Los desafíos de construir un fondo para emergencias pueden ser especialmente difíciles para los adultos jóvenes que recién comienzan, cuando pueden estar haciendo malabarismos con los pagos de préstamos estudiantiles (que están listos para reanudarse este otoño), el aumento del costo del alquiler y otros gastos. Sin una reserva de dinero en efectivo, pueden recurrir a opciones costosas, como acumular deudas de tarjetas de crédito.

Para ayudar a evitar este escenario, puedes ofrecer dirigir tu regalo a construir un fondo para emergencias, así como sugerir opciones de ahorro en línea que pagan rendimientos superiores a la media.

“Idealmente, una persona debería tener al menos $1,500 guardados para emergencias”, dice Ronnie Colvin, un planificador financiero por honorarios en Reno, Nevada. “Es posible que tu regalo de graduación por sí solo no los lleve allí, pero tener ese dinero adicional puede ayudar”.

Con el tiempo, la mayoría de las personas deberían aspirar a ahorrar lo suficiente para cubrir los gastos de 3 a 6 meses.

Reducir las deudas

Muchos graduados dejan la universidad con deudas de tarjetas de crédito, tal vez contraídas para pagar las matrículas estudiantiles o los costosos libros de texto. Si sabes que ese es el caso de tu familiar, podrías ofrecer destinar tu donación al pago de sus tarjetas de crédito con intereses más altos, lo que podría reducir en gran medida el saldo total.

Aún así, es probable que la deuda más grande que enfrenta un graduado sean los préstamos estudiantiles: el saldo promedio está cerca de los $30,000. Si crees que a tu graduado le vendría bien una ayuda para determinar las opciones de pago, puedes ofrecer programar una sesión con un asesor para conocer las diferentes estrategias.

Para encontrar esta ayuda, puedes contratar a un planificador financiero por horas a través de la Red de planificación Garrett. Hay asesoramiento gratuito disponible a través del Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles.

Ayuda con la búsqueda de empleo

Muchos graduados buscarán trabajo y, si trabajas en el campo que les interesa, podrías ofrecerles asistencia como mentor. También puedes ofrecer programar entrevistas informativas con colegas de tu industria, dice Achtermann.

Otra opción puede ser financiar el costo de una fotografía profesional para incluirlo en las solicitudes de empleo y en las redes sociales.

“Una buena fotografía ayuda a animar a alguien a permanecer en tu perfil un poco más y, a veces, eso es todo lo que se necesita para conseguir un trabajo”, dice.

Y dependiendo de tu presupuesto, puedes considerar contratar a un asesor profesional que se especialice en trabajar con recién graduados, dice Achtermann.

Impulsar los ahorros para la jubilación

Ahorrar para la jubilación puede no parecer particularmente urgente para los veinteañeros. Pero es el mejor momento para empezar a ahorrar, porque el dinero tendrá décadas de crecimiento compuesto. Una inversión de $500 a los 22 años puede aumentar a $6,556 a los 65 años, suponiendo una tasa de rendimiento promedio anual del 6%.

Si el estudiante ha obtenido ingresos este año, los padres podrían ayudarlo a crear una cuenta del plan de ahorro IRA Roth y darles algo de dinero u ofrecerles igualar sus contribuciones para comenzar. Con una cuenta Roth, contribuyes con dinero después de impuestos, que crecerá libre de impuestos; los menores de 50 años pueden ahorrar hasta $6,000 en 2022.

Para los graduados que han obtenido un trabajo con beneficios, les puedes brindar ayuda para aprovechar al máximo estos programas. Si el empleador ofrece un plan de retiro 401 (k), por ejemplo, alienta al graduado a que contribuya al menos lo suficiente para obtener el equivalente completo, si se le ofrece uno, porque eso es dinero gratis.

Un plan de retiro 401 (k) también mostrará a los ahorradores el impacto de contribuir con pequeñas cantidades de manera constante a lo largo del tiempo, dice Ryan Firth, contador público certificado y planificador financiero de pago exclusivo en Houston. Eso proporcionará otro incentivo para que el graduado se mantenga encaminado hacia sus metas financieras.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.