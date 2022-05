Cómo elegir y usar un limpiador de drenaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lo que se va por el drenaje no siempre sigue la corriente, por así decirlo.

Y cuando no lo hace y hay una obstrucción, es probable que tengas que dejar de usar ese desagüe hasta que elimines la suciedad, ya sea de grasa y comida en el fregadero de la cocina o de cabellos y restos de jabón en la tina del baño.

Para ayudarte a realizar el trabajo sucio, esta guía te guiará por los distintos tipos de desatascadores, incluidos los desatascadores y destapa caños, y los líquidos y gránulos que viertes por el desagüe. Señalaremos los pros y los contras de cada tipo, las precauciones de seguridad que debes seguir al usarlos y cualquier otro consejo que pueda ayudarte a decidir qué usar para arreglar ese drenaje atascado.

Primero prueba con un desatascador

Para proteger las tuberías, es posible que desees probar primero con un desatascador mecánico (especialmente en el inodoro, ya que el calor de una reacción química puede agrietar la porcelana). Un desatascador puede funcionar si la obstrucción está en el sifón o cerca de él, la sección de la tubería en forma de U debajo del desagüe, según Charles White, vicepresidente de asuntos regulatorios de la Asociación Nacional de Contratistas de Plomería, Calefacción y Refrigeración (PHCC), quien tiene más de 30 años de experiencia en plomería y calefacción, ventilación y climatización (HVAC).

Los desatascadores de copa funcionan mejor para los desagües de fregaderos y tinas/duchas, pero para un inodoro, necesitarás un desatascador de brida, que tiene una solapa de goma suave en la parte inferior para crear un mejor sellado en el drenaje del inodoro.

Pero un desatascador puede funcionar sin limpiar la tubería, lo que puede provocar otra obstrucción. Las serpientes destapa caños son mejores para limpiar el lodo residual de las tuberías, dice White. Cuentan con un cable de metal que se introduce en la tubería, con un resorte en forma de sacacorchos en el extremo diseñado para engancharse a la obstrucción y poder sacarla. Deberás ponerte anteojos y guantes de seguridad cuando utilices una serpiente, ya que el agua estancada y los residuos pueden salpicar desde el drenaje durante la extracción.

Limpiadores químicos de acción rápida

Si lo que buscas es rapidez y sencillez, los limpiadores químicos que se vierten por el drenaje pueden acabar con una obstrucción en media hora o menos. Como su nombre lo indica, estos productos se basan en reacciones químicas para disolver un atasco. Aunque hay tres tipos de limpiadores químicos: cáusticos, oxidantes y ácidos, los productos ácidos, como el destapador de drenajes con ácido sulfúrico Zep, se basan en productos químicos extremadamente peligrosos y, por lo general, solo los utilizan los profesionales.

Limpiadores de drenaje cáusticos

Como Drano (líquido, en Amazon y Walmart) y Thrift (gránulos, en Amazon y Walmart)

Costo: de unos $5 a $20

Los limpiadores de drenaje cáusticos pueden incluir ingredientes como lejía (hidróxido de sodio), potasa cáustica o blanqueador. La corrosividad de la lejía permite descomponer la grasa y la materia orgánica, como el cabello y las partículas de comida, mientras que la potasa (un tipo de sal de potasio) ayuda a acelerar la descomposición de esa materia orgánica. Los limpiadores de drenaje cáusticos son especialmente efectivos en las obstrucciones de grasa.

Limpiadores de drenaje oxidantes

Como Liquid-Plumr Industrial Strength Gel (en Home Depot y Lowe’s) y Zep 10 Minute Hair Clog Remover (en Home Depot y Lowe’s)

Costo: de unos $10

Los limpiadores oxidantes pueden contener ingredientes como blanqueador, nitratos y peróxidos para eliminar rápidamente una obstrucción. A nivel molecular, los productos químicos activos funcionan para eliminar los electrones de las cosas atascadas en el desagüe, una reacción que produce gas y calor a medida que afloja la obstrucción. En general, los productos oxidantes son más efectivos en materiales orgánicos como el cabello y la comida y menos en la grasa.

La desventaja de usar productos químicos

Aunque suelen ser rápidos y eficaces, los limpiadores químicos pueden ser peligrosos. Los limpiadores cáusticos, en particular, pueden provocar quemaduras químicas si entran en contacto con la piel, y asegúrate de revisar las etiquetas y tomar precauciones, ya que algunos productos pueden emitir gases nocivos. Si usas uno, sigue las instrucciones con cuidado, incluyendo mantener a los niños y animales alejados del lugar donde estés trabajando.

“Usa equipo de protección: guantes de hule, anteojos de seguridad, protectores faciales, delantales, ese tipo de cosas”, dice Dave Frame de Bob Frame Plumbing Services Inc. y presidente electo de PHCC. “Los productos químicos pueden atacar las alfombras, los pisos u otras superficies acabadas, así que ten cuidado de no derramarlos”.

La ventilación adecuada también es clave. White recomienda abrir una ventana; si no hay una, enciende un ventilador. Tampoco debes mezclar varios limpiadores de drenajes, ya sean caseros o de otro tipo, ni usarlos con otros productos químicos, como la lejía. Busca las advertencias de seguridad y salud de un limpiador de drenajes químico en la hoja de datos de seguridad. (Consulta el sitio web del fabricante o busca la base de datos de SDS).

Los limpiadores químicos para desagüe no suelen ser un problema para tus tuberías, ya sean de plástico o de metal, si están instaladas de acuerdo con las normas y se siguen las instrucciones en el empaque del producto, dice Paul Abrams, vocero de Roto-Rooter.

“Sin embargo, a veces los propietarios reemplazan las tuberías de drenaje debajo del fregadero con tuberías de drenaje flexibles o expandibles que están hechas de plástico de calibre ligero y no cumplen con las normas”, dice Abrams. “Dado que los limpiadores químicos generan calor, se sabe que se derriten a través de las tuberías de desagüe de repuesto baratas si el químico permanece en el interior por demasiado tiempo”. Esto también podría ser un problema en las casas más antiguas con tuberías viejas y oxidadas.

El silicato de sodio, un ingrediente que inhibe la corrosión en Drano y Liquid-Plumr, puede ayudar a proteger las tuberías de metal, pero aun así debes seguir las instrucciones al pie de la letra.

La opción más segura: limpiadores enzimáticos

Los limpiadores de drenaje enzimáticos ofrecen una alternativa más suave a los productos químicos agresivos que se encuentran en muchos productos de limpieza de desagüe. Básicamente, los productos bioenzimáticos descomponen el material atascado en partículas más pequeñas, que las bacterias beneficiosas digieren. Para obtener los mejores resultados, busca un producto que se centre en el tipo de obstrucción que tengas: cabello, restos de jabón, comida o grasa.

Limpiadores enzimáticos

Como Green Gobbler (en Amazon y Home Depot) o Bio-Clean (Amazon, Bio-Clean, y Walmart)

Costo: de unos $12 a $70

Estos limpiadores no son tan rápidos ni tan eficaces para disolver las obstrucciones como los demás, dice Abrams. Deben dejarse en el drenaje durante varias horas o incluso durante la noche, y es posible que debas aplicarlos más de una vez para eliminar completamente una obstrucción. Pero son más seguros para las tuberías que los limpiadores de drenaje químicos. “Y si tienes un sistema séptico, estos productos no solo son seguros, sino que pueden ser beneficiosos, ya que ayudan a reemplazar las bacterias esenciales perdidas que ayudan a descomponer los residuos, a veces por el uso de otros tipos de limpiadores de drenaje”, dice Frame. De hecho, se pueden usar de manera preventiva para mantener saludable un sistema séptico.

Gracias a sus ingredientes más seguros, estos limpiadores también son más ecológicos. Aunque las instalaciones de tratamiento de agua actúan como una barrera para eliminar las sustancias químicas domésticas antes de que lleguen al medio ambiente, el proceso no es completamente eficaz y algunas pasan, lo que podría representar un riesgo para los peces y la fauna.

Si has probado métodos mecánicos y un limpiador de desagüe sin éxito, tu siguiente paso debe ser llamar a un plomero.

“No es raro que lo que parece ser un atasco local sea en realidad un atasco en una parte más grande o en el drenaje de un edificio”, dice White. “Si ese es el caso, puede convertirse en un trabajo muy complicado en poco tiempo”.

Un plomero probablemente llevará a cabo una inspección de la tubería antes de usar herramientas de servicio pesado, como una serpiente destapa caños motorizada o un chorro de agua, para eliminar la obstrucción.

Compra en: Amazon, Home Depot y Lowe’s

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.