Red Bull mete 1-2 en el Gran Premio de España; Checo Pérez vuelve a quedar de segundo en el podio

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, tomó el liderato del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de España, que se disputó en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, donde se retiró -poco antes de completarse la mitad del recorrido, por un problema en la unidad de potencia- el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen, de 24 años, logró su cuarta victoria de la temporada al encabezar un ‘doblete’ de Red Bull -líder de ambos campeonatos- que completó el mexicano Sergio Pérez, que firmó su decimoctavo podio en la F1 al concluir segundo una carrera en la que firmó la vuelta rápida; y que el inglés George Russell (Mercedes) acabó tercero.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) -que había salido último, al cambiar motor, y protagonizó la remontada del día- se clasificaron en la cuarta y en la novena posición, respectivamente.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue quinto en la calurosa carrera de Montmeló, que la mayoría completó a tres paradas. Su ex compañero finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) fue sexto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que registró un lleno absoluto este domingo.

El francés Esteban Ocon (Alpine) fue séptimo; y el inglés Lando Norris (McLaren) acabó octavo una carrera en la que también entró en los puntos, al acabar décimo -por detrás del genial piloto asturiano- el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Verstappen lidera ahora el Mundial con 110 puntos, seis más que Leclerc; y con 25 sobre ‘Checo’, que sigue tercero en la general. Sainz mantuvo la quinta plaza, que ocupa ahora con 65 puntos; y Alonso, que avanzó un puesto, es decimoquinto, con cuatro unidades.

Red Bull también tomó el liderato en el Mundial de constructores, que encabeza con 195 puntos, 26 más que Ferrari. CHECO: “I’ve been feeling a lot of support this weekend. I’m extremely happy to be on the podium for the first time in the Spanish Grand Prix"#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/8ScYNEbhTm— Formula 1 (@F1) May 22, 2022

La próxima carrera, el Gran Premio de Mónaco, se disputará el próximo fin de semana en las calles del principado de la Costa Azul.

