Datos del Hubble sugieren que “algo extraño” está ocurriendo en el universo

La búsqueda de la tasa de expansión del universo comenzó en la década de 1920 con mediciones realizadas por los astrónomos Edwin P. Hubble y Georges Lemaître. En 1998, esto condujo al descubrimiento de la “energía oscura”, una misteriosa fuerza de repulsión que acelera la expansión del universo.

En los últimos años, gracias a los datos del Hubble y otros telescopios, los astrónomos encontraron otro giro: una discrepancia entre la tasa de expansión medida en el universo local en comparación con las observaciones independientes justo después del Big Bang, que predicen un valor de expansión diferente.

La causa de esta discrepancia sigue siendo un misterio. Pero los datos del Hubble, que abarcan una variedad de objetos cósmicos que sirven como marcadores de distancia, respaldan la idea de que algo extraño está sucediendo, posiblemente relacionado con una nueva física.

“Estás obteniendo la medida más precisa de la tasa de expansión del universo a partir del patrón oro de los telescopios y los marcadores de millas cósmicas”, dijo el premio Nobel Adam Riess del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI) y la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

Hubble has calibrated ~40 “milepost markers” to better measure the expansion rate of our universe!

But there’s a discrepancy between the rate in our local universe compared to observations from right after the big bang, suggesting some weird physics: https://t.co/QgPZx9AHLw pic.twitter.com/srgBhQG0iv

— Hubble (@NASAHubble) May 19, 2022