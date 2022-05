Miles de grabaciones de chimpancés revelan “lenguaje” oculto con vocalizaciones complejas

Los chimpancés tienen una capacidad excepcional para producir vocalizaciones complejas, con cerca de 400 secuencias distintas identificadas por un equipo de científicos en este primate, el más cercano al ser humano.

“No hablan, por supuesto, si se toma como referencia el lenguaje humano”, advierte el biólogo evolucionista Cédric Girard Buttoz, principal autor del estudio publicado el lunes en Nature communications biology.

Pero los chimpancés sí tienen una capacidad fuera de lo común para combinar una gama reducida de gritos, “doce vocalizaciones simples” en al menos 390 secuencias distintas, según el investigador. Una especie de sintaxis, que asocia de dos a diez gritos y cuyo significado queda por precisar.

Chimpanzees combine vocal calls into ordered sequences, according to a study in @CommsBio. The authors speculate that the combining of vocal sequences could convey a considerably larger range of meanings than is possible from single calls alone. https://t.co/1uilZfPsWG pic.twitter.com/oBDenosjZ8

