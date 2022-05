Orgullo de México: Fernanda Contreras debutó con victoria en Roland Garros

✅ First Slam main draw appearence

✅ First Slam main draw win



Mexican 🇲🇽 qualifier Fernanda Contreras Gomez defeats Panna Udvardy 7-6(8) 6-3 to reach the second round of #RolandGarros



📸: Clement Mahoudeau / FFT pic.twitter.com/iB6XWgJHeE