Los no vacunados en México que ponen en alerta en México ante hepatitis mundial

MEXICO.- Gabriela Amador no cree en las vacunas. No es una radical ni “conspiranoica”. Simplemente a ella nunca la vacunaron y no se ha enfermado nunca. “Yo creo que no hacen falta”, dice convencida con base en su experiencia.

Esta mujer emigrante en Estados Unidos y repatriada hace un par de años calcula que, si las enfermedades fueran “tan peligrosas y contagiosas” como se dice, ella ya hubiera pasado por varias experiencias

De la viruela al tétanos, de la poliomelitis a la tuberculosis, el rotavirus, la difteria y los más de 10 padecimientos que pretende evitar la Cartilla Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud del Estado mexicano que incluye todos los tipos de hepatitis.

“Nunca me he enfermado y tampoco he vacunado a mis hijos”, reconoce Amador. “Tampoco lo hice contra el coronavirus y no pasó nada”.

La falta de campañas permanentes en contra de la vacunación, la falta de distribución de las vacunas y como los movimientos internacionales en contra han provocado que actualmente sólo el 18.5% de los niños menores de un año en México tiene el cuadro completo de vacunación, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Lo que desconocen los no vacunados es que no se enferman porque las enfermedades se erradicaron o controlaron gracias a la vacunación”, comenta Armando Celis, pediatra del hospital Mocel en la Ciudad de México.

La directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save The Children, Nancy Ramírez dijo a la prensa local que México tiene actualmente la cifra más baja de vacunación registrada en los últimos 20 años; la organización recomienda que cada país debería cumplir con un porcentaje del 95% en cobertura de vacunación.

“Hay riesgo de que se generen brotes de enfermedades para las que ya existen vacunas, lo que generaría un impacto negativo no solo para las infancias mexicanas sino para la sociedad en general”.

La amenaza se representa ahora con el brote de hepatitis aguda a nivel mundial que se reportó en Reino Unido y se ha reconocido en otros países. En México, el pasado 20 de mayo se hizo oficial la primera muerte por de un niño de tres años en Tulancingo, Hidalgo, que había sido internado por sospechas de tener la enfermedad.

El subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell reconoció el diagnóstico y dijo que “no es la primera vez ni tampoco será la última defunción relacionada con hepatitis en México ni en ninguna parte del mundo”.

Aquel día, el funcionario informó que se habían detectado 21 casos en todo el país, pero calculó que en los días siguientes habría hasta 30. En las últimas horas, diversos estados del norte han aceptado que tienen casos. De hecho, fue en Nuevo León donde se habló del primer caso de hepatitis aguda.

Siguió Sinaloa, donde el reporte de un niño con la enfermedad en Mazatlán encendió la alerta de la

Secretaría de Educación Pública y Cultura en la escuela primaria Justo Sierra, donde las autoridades tomaron medidas extremas

“Dos salones y fueron suspendidos para evitar que se propague en la propia escuela”, dijo Juan Rendón, titularde Servicios Regionales de la SEPyC.

El funcionario teme la expansión de los casos en los demás planteles escolares y sugirió que podrían tomar clases en línea si los padres confirmaban vómito, diarreas y ojos amarillos entre otros niños.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten a través del contacto con alimentos o agua contaminados con las heces de una persona infectada. También puede contraer hepatitis E al comer carne de cerdo, ciervo o mariscos poco cocidos.

La hepatitis B, C y D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad. La hepatitis B y D también se pueden propagar a través del contacto con otros fluidos corporales. Esto puede suceder de muchas maneras, como compartir agujas de drogas o tener relaciones sexuales sin protección.

Los riesgos son diferentes para los distintos tipos de hepatitis. Por ejemplo, con la mayoría de los tipos virales, su riesgo es mayor si tiene relaciones sexuales sin protección. Las personas que beben mucho durante períodos prolongados corren el riesgo de contraer hepatitis alcohólica. O por falta de vacunación.

El caso mexicano

El pasado 15 de abril, la OMS emitió por primera vez una alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. Sin embargo, en México los casos de hepatitis A y B en México también han venido en aumento.

Cifras del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, suman 941 casos de hepatitis A durante este año, muy por encima de los 638 que se reportaron en 2021. De hepatitis B se han notificado 178 casos, por encima de los 127 que se registraron durante todo el año. En total de ambos tipos de hepatitis se registraron 106 casos durante esta semana.

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia aplica la vacuna contra la hepatitis B desde el nacimiento del menor, después se aplican refuerzos de esta misma variante a los dos y 6 meses.

Eso es en teoría. En la práctica, algunas investigaciones sobre los servicios de salud han detectado desabasto en las clínicas del Estado y un creciente movimiento antivacunas que ha permeado en las nuevas generaciones.

En la Universidad Nacional Autónoma de México el rechazo en la vacunación se detectó desde la pandemia por covid-19.

Aunque en México no existe un movimiento antivacunas importante como en EEUU y Europa, la difusión de información falsa en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook impactó entre las generaciones más jóvenes.

“Sin duda, aquí (los antivacunas) han tenido más influencia”, dijo Laurie Ann Ximénez-Fyvie, científica del primer laboratorio de genética molecular de la UNAM.

Para la organización Save The Children una de las herramientas que podrían ayudar en este momento es un registro nominal publico de vacunación porque se permitirá dar un seguimiento individual y facilitará al gobierno mexicano detectar la cantidad de infantes que requieren vacunas o que no han sido vacunados, las edades y clínicas que cuentan con las vacunas.

