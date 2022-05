WE RISE 2022, una iniciativa creada para ayudar a las comunidades más a fondo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante el mes de mayo que es el Mes de concientización sobre la salud mental, el condado de Los Ángeles creo la iniciativa anual “WE RISE: BY US, FOR US” la cual conecta a los residentes con una serie de eventos y recursos gratuitos dirigidos por la comunidad que se centran en la salud y la curación para promover el bienestar.

Este fin de semana estarán culminando con eventos importantes para la comunidad y al mismo tiempo continuarán creando conciencia acerca de la importancia de abordar los temas de salud mental.

WE RISE indicó que con la llegada de la pandemia del covid-19 muchos jóvenes y niños se sintieron aislados y desconectados tras tener que permanecer en casa a diario. Muchos no sabían qué ocurría y con el paso del tiempo se fue revelando que la salud mental pudo haber sido afectada con problemas de ansiedad o depresión.

Robin García, codirectora comunitaria de WE RISE 2022, dijo que situaciones graves como el reciente tiroteo de Uvalde, Texas, que dejó a 21 personas muertas y donde el asesino tenía solamente 18 años, está muy claro que se le debe dar más importancia al tema de salud mental. Indicó que es importante mencionar recursos y oportunidades de salud mental disponibles para los jóvenes ya que en especial los últimos dos años han sido estresantes para todos.

“Hay diferentes tipos de problemas sociales con los que nos enfrentamos que se han intensificado debido a la pandemia y que ha creado un estrés mental increíble en muchos de nosotros y especialmente en los jóvenes”, dijo García.

WE RISE 2022 llevó a cabo varios eventos por todo el condado de Los Ángeles. (WE RISE)

Llegando a las comunidades

WE RISE tiene como objetivo ampliar la conversación sobre la salud mental y su conexión con el bienestar al ampliar el trabajo impulsado por la comunidad que brinda acceso a los recursos.

A medida que continúan los efectos de la pandemia, la injusticia social y otras presiones, las actividades y los eventos centrados en la sanación creados por la comunidad para la comunidad son clave.

Estos ayudan a mejorar los resultados generales de salud porque las comunidades conocen mejor sus propias necesidades y como es la mejor forma de ayudar.

La iniciativa cuenta con más de 25 socios comunitarios que brindan a los residentes del condado de Los Ángeles la oportunidad de conectarse con actividades centradas en la curación que fomentan la reflexión y apoyan la salud mental.

García dijo que durante el mes de mayo la ayuda ha llegado de forma creativa mientras los aliados brindan servicios esenciales como la distribución de alimentos, pañales a madres y familias necesitadas, entre otros.

Adicionalmente, muchas de las organizaciones asociadas trabajan en torno a la justicia de vivienda, la justicia alimentaria, el racismo, la vigilancia, los problemas de mujeres y familias, así como los programas que ofrecen durante el mes que se enfocan en esas áreas que se cruzan con el bienestar.

García indicó que lo que hace única a la iniciativa es que la ayuda está dispersa por todo el condado.

“Así que hay algo en cada distrito de supervisión, que está diseñado por las comunidades de allí para sus propias comunidades”, dijo García. “Y es una manera increíble de apoyar los esfuerzos de recuperación en Los Ángeles, ser creativo para llevar algo a las comunidades que responda a sus necesidades y que realmente responda a los problemas más importantes que enfrentan”.

Interesados en participar localmente

Aseveró que la reacción de la comunidad ha sido invaluable ya que muchas personas se emocionan al ir a un programa en el que se ven reflejadas. Debido a que la iniciativa trabaja cada año con diferentes organizaciones comunitarias, que están en la primera línea de muchos de los problemas de su comunidad ya conocen sus necesidades específicas.

“Los ayudan en múltiples niveles, incluyendo el bienestar. Pueden ir a un programa, obtener recursos y apoyo de una manera culturalmente relevante diseñada por ellos para ellos”, explicó.

Dijo que esto es excepcionalmente agradable ya que reciben ayuda a nivel local y con la asesoría adecuada que de otro modo no podrían recibir si van, por ejemplo, a una clínica general o un lugar al aire libre.

“Aquí vas a tu organización comunitaria local, y te pones a trabajar con personas que te entienden o tienen alguna conexión con tu cultura, tu historia ancestral y tus tradiciones”, aseveró.

La codirectora dijo que la iniciativa culmina este 31 de mayo y se estarán llevando a cabo eventos que planean apoyar de forma positiva a las comunidades.

“Va a haber un festival de arte en Lancaster, un taller de semillas nativas en Grand Park y muchos otros eventos por todo el condado”, dijo García.

Pese a que la iniciativa culmina este fin de semana, los recursos continuarán siendo promovidos en su página whywerise.la