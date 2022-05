Las mejores parrillas de gas para comprar en Home Depot

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Más del 50% de las parrillas de gas que se venden en los Estados Unidos provienen de los gigantes del hogar Home Depot y Lowe’s. Home Depot tiene cientos de modelos, muchos de los cuales se pueden encontrar en tu tienda local. Por supuesto, no todas las parrillas que se venden son ganadoras.

Consumer Reports prueba docenas de modelos de parrillas de gas nuevos todos los años. Este año ya evaluamos más de 25 y nuestros ingenieros de pruebas están en proceso de crear pruebas y evaluar aún más. Eso se suma a los casi 200 modelos que ya calificamos.

No importa cómo prefieras comprar, Home Depot tiene buenas opciones. Una tienda típica tiene docenas de modelos en stock y un minorista tiene más de 300 modelos en su sitio web. También ofrece recogida en la acera. Con cualquiera de esas opciones, prepárate para armar la parrilla por tu cuenta.

“Home Depot ofrece una selección de modelos excepcionalmente amplia, en especial en línea”, afirma Mark Allwood, un analista de mercado de CR que supervisa las parrillas. “El sitio web también suele incluir ofertas de marcas en verdad lujosas, incluida la Napoleon”.

Si prefieres comprar en Home Depot, esta guía te ayudará a reducir tus opciones y a mantenerte alejado de los perdedores. Si planeas comprar tu próxima parrilla en Lowe’s o Walmart, también te tenemos cubierto. Consulta nuestras selecciones de expertos para las mejores parrillas de gas en Lowe’s y las mejores parrillas de gas en Walmart.

Si compras una parrilla de gas en Home Depot

Para garantizar que probamos las mismas parrillas que están disponibles, los compradores secretos de Consumer Reports compran, todas las que probamos, en una tienda o en línea. La siguiente lista de verificación creada por ellos hará que comprar una parrilla sea una experiencia fluida:

• Verifica el inventario en línea antes de comprar. La parrilla que deseas puede estar en una tienda cercana. Si no es así, Home Depot la enviará sin cargo a una tienda donde la podrás recoger.

• Verifica las dimensiones de la parrilla. Este paso es especialmente importante si estás comprando una parrilla para un espacio pequeño. Puedes buscar las dimensiones en el sitio web de Home Depot o en la página de resumen de la parrilla en nuestras calificaciones de parrillas de gas.

• Verifica tu espacio de carga. Necesitarás una SUV o una camioneta para llevar la parrilla a casa si la compras en la tienda. También puedes alquilar un camión en algunas tiendas ($19 por los primeros 75 minutos) o pagar para que el minorista te entregue una parrilla ensamblada. Home Depot ofrece envío gratis para las parrillas en la tienda que cuestan más de $399; el costo de envío para las parrillas que no están en la tienda o que cuestan menos de $399 es de $79. (Puedes recibir la mayoría de las parrillas sin ensamblar sin cargo).

• Verifica la caja antes de comenzar a armar la parrilla. Asegúrate de que todas las piezas estén incluidas y de que ninguna esté rota o dañada. Si le falta algo, llama al servicio de atención al cliente de Home Depot (800-430-3376). Si debes esperar mucho tiempo para conseguir un reemplazo, puedes intentar llamar al fabricante directamente para explicar tu caso y obtenerlo antes.

Las mejores parrillas de gas en Home Depot

A continuación, compilamos una lista de las mejores parrillas de gas en Home Depot, incluidos los últimos modelos que probamos y una parrilla de gas que no te conviene. Probamos parrillas de casi todas las marcas que se venden en las tiendas minoristas, incluidas Napoleon, Weber, Nexgrill, KitchenAid, Huntington y Dyna-Glo.

Sin embargo, no asumas que siempre encontrarás la mejor oferta en Home Depot. Los competidores minoristas podrían ofrecer el mismo modelo a un precio más bajo.

Si no estás seguro de qué tamaño necesitas o qué características buscar, comienza revisando nuestra guía para comprar parrillas. Los miembros de CR también pueden consultar nuestras calificaciones completas de parrillas de gas para comparar modelos.

Las mejores parrillas de gas pequeñas en Home Depot

Las mejores parrillas de gas medianas en Home Depot

Las mejores parrillas de gas grandes en Home Depot

Parrilla con la puntuación más baja en Home Depot

Desde el programa de televisión “Consumer 101”

Construcción resistente, calor uniforme, menos llamaradas: los expertos de Consumer Reports le explican a Jack Rico, presentador del programa de televisión “Consumer 101“, qué buscar al momento de comprar una parrilla de gas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.