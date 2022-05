Joy Huerta relata cuando se dio cuenta que estaba enamorada de su esposa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una entrevista con el programa “El minuto que cambió mi destino”, Joy Huerta del dúo Jesse y Joy habló de cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de Diana Atri, su esposa, luego de conocerla gracias a amigos en común de ambas.

“Si te soy honesta, yo me enamoré de Diana y me tomó tiempo entender que yo estaba enamorada. Si no fue porque una persona en común hizo un comentario super homofóbico que yo dije, ‘en la m*dre, es lo que estoy sintiendo… estoy enamorada de Diana’”, fue como la cantante se dio cuenta de que sentía cosas por su esposa.

Aseguró que después de darse cuenta la veía diferente: “Yo ya caí en cuenta de que era lo que sentía por ella. Entonces nos vimos después de eso, pasaron un par de días y yo ya no podía, pero yo sé que era mutuo porque cuando hay vibra con alguien, esa vibra la sienten las dos personas. Platicamos y fue de, ‘me estoy enamorando de ti, yo también’ y fue un silencio así como de dos horas, ella se tuvo que ir y yo también y nos quedamos con esa información, hasta que ya dijimos ‘pues gracias a Dios vivimos en la época en la que vivimos, veamos qué pasa’ y de eso, este año se cumplen 11 años que llevamos juntas”.

Huerta agradece que en la actualidad puede aceptar públicamente su sexualidad y haber tenido la oportunidad de casarse y formar una hermosa familia junto a Diana, con quien tiene dos hijos: “conforme uno va creciendo, he tenido la grandísima ventaja de nacer en la generación en la que nací y de crecer en el tiempo en el que me tocó crecer, que yo no crecí viendo ese tabú… para mí fue una bendición muy grande crecer sin ese tabú”.

“Curiosamente para las dos […] es algo muy importante (que en la actualidad se ven más parejas LGBT), creo que tiene algo ahorita las generaciones más pequeñas que es de admirarse, en la cual están viviendo sin etiquetas de una manera como más abierta y cuando lo piensas, dices, ‘qué infinidad de oportunidades me daría la vida’”, afirmó la cantante.

En la entrevista, le preguntaron a Joy Huerta si tenía planes junto a Diana de agrandar la familia y entre lágrimas, la intérprete de “¡Corre!” expresó que en el sismo que ocurrió en ciudad de México, cada una pudo agarrar a un bebé para mantenerse a salvo, pero no tenían más manos para también agarrar a su mascota, por lo decidieron no tener más bebés por ahora.

También te pueden interesar:

–Joy Huerta se muestra más atrevida sensual y con su sexy escote deja ver el encaje de su sostén negro

–Con foto de su hija Noah, Joy Huerta celebra el Día Internacional del Ogullo LGBT

–Así celebró Joy Huerta su cumpleaños al lado de su esposa Diana y su pequeña Noah