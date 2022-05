Otro piloto mexicano sube al podio: Pato O’Ward obtiene el segundo lugar en las 500 Millas de Indianápolis

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Patricio O’Ward estuvo cerca de ser el primer mexicano en ganar la carrera más icónica de automovilismo en Estados Unidos, las 500 Millas de Indianápolis (Indy 500), pero en la última vuelta del circuito, Marcus Ericsson le arrebató el triunfo, aunque “El Pato” se quedó con un digno segundo lugar, el mejor resultado para un piloto azteca.

Este resultado llegó luego de que su compatriota y colega, Sergio “Checo” Pérez, ganara el Gran Premio de Mónaco pocas horas antes.

O’Ward, de 23 años, arrancó en la séptima posición y consiguió rebasar a todos sus contrincantes, ubicándose como líder durante 26 vueltas, pero las circunstancias y pericia de su rival más aguerrido impidieron que llegara así a la meta.

¡SEGUNDO EN LAS 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS!🇲🇽



Pato O'Ward termino en el podio en la historia carrera de la Indy Car Series, es el mejor resultado que ha tenido un piloto mexicano en esta carrera.#F1 #F12022 #Formula1 #Indy500 #INDYCAR #Patooward #McLaren pic.twitter.com/g7MzPrMmXV — FNTV (@F1NTV12) May 29, 2022

Fue a cuatro vueltas del final cuando la carrera dio un giro para el piloto de la escudería Arrow McLaren SP, porque Jimmie Johnson chocó y apareció una bandera roja que envió a los autos al pit lane para reiniciar la competencia.

A partir de ese momento O’Ward fue más agresivo en su intento por sacar ventaja, pero esto provocó que Sage Karam también se impactara y la carrera terminara en bandera amarilla, favoreciendo a Ericsson, con quien Patricio tuvo un gran pique durante todo el circuito y que a la postre fue quien se llevó el triunfo. Gran carrera de @PatricioOWard #pato #oward se quedó a nada de llevarse las #Indy500 al terminar 2do, en el mejor resultado de un Mexicano en esta legendaria carrera.#INDYCAR #INDYGP #ArrowMclaren #McLaren pic.twitter.com/SukqVnBXTB— Memo Ruede 🇲🇽🇱🇧 (@MemoRuede) May 29, 2022

Luego de este resultado, el mexicano se mantiene como uno de los favoritos para ganar la temporada 2022 de la Indy Car y, de ser posible, el año entrante dar el salto a Fórmula 1. A battle until the very end. 👊🧡 @PatricioOWard crosses the #INDY500 checkered flag, P2. #McLarenInMay pic.twitter.com/c6APdEbkSv— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 29, 2022

