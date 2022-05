Messi picante: El astro argentino recordó el malentendido con Lewandowski en la gala del Balón de Oro y le mandó un recadito

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras una campaña de altibajos para Lionel Messi, el argentino concedió una entrevista para TyC Sports en donde habló de la actualidad de la selección albiceleste y otros temas como el Balón de Oro de esta edición y la edición anterior, que generó una polémica entre él y Lewandowski por unas declaraciones de ‘Leo’ hacia el polaco.

En la gala pasada, Lionel Messi se llevó el Balón de Oro pero antes de que se anunciara el ganador, el astro argentino aseguró que para él es un honor disputarse el galardón con alguien como Lewandowski y confesó también que el polaco merecía ganar el Balón de Oro del año anterior.

👏🇦🇷🇵🇱 "ES UN HONOR PELEAR CON ROBERT, TE MERECÉS TU BALÓN DE ORO": #Messi y unas palabras llenas de respeto para #Lewandowski en el #BalondeOro. pic.twitter.com/woaON85U3p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 29, 2021

Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro“, declaró en aquella oportunidad Lionel Messi.

A pesar de sus sinceras palabras, estas declaraciones no le cayeron nada bien a Lewandowski, que respondió con ferocidad: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, quien luego extendió sus felicitaciones a Messi por ganar el Balón de Oro 2021.

Messi recordó dicho malentendido y decidió responder, tiempo después, de manera bastante tajante aquellas palabras del delantero polaco, pues aseguró que Lewandowski podía tomar sus declaraciones de la manera que quisiera, y lo hizo de mala forma, pues ese era su problema.

MESSI Y LAS DECLARACIONES DE LEWANDOWSKI: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa". pic.twitter.com/qInT1jOFdk— TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”, aseveró Messi.

El argentino insistió que sus palabras las dijo de corazón porque consideraba que la temporada del polaco fue mejor, pero dejó claro que el año que lo ganó Messi, fue mejor que Lewandowski.

“Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior (2020 cuando no se entregó el premio por el brote de COVID-19) me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”, sentenció.