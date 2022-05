Sofía Vergara se muestra lista para el verano, usando un traje de baño verde neón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Próxima a cumplir 50 años, Sofía Vergara dejó en claro que se encuentra en plena forma al compartir en sus historias de Instagram fotografías en las que posa usando un traje de baño verde neón con aberturas a los costados. Complementó su look con lentes de sol de la firma que ella misma promociona desde hace varios años.

Desde hace algunas semanas la bella actriz colombiana ha publicado en su cuenta de esa red social sexys imágenes, entre las que destacan una en la que modela un traje de baño de animal print y otra en un body negro, que forma parte de su colección de lencería que ha lanzado en la tienda Walmart. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

El 31 de mayo se estrenará la nueva temporada del programa “America’s got talent”, en el que Sofía funge como juez; ella también regresará a su faceta como actriz, con el papel estelar en la serie “Griselda” de Netflix, en la que interpretará a Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más conocidas de Colombia. View this post on Instagram A post shared by America's Got Talent – AGT (@agt)

