Emprendedora crea aplicación en español para ayudar a otros con sus desafíos de salud mental

Un episodio fuerte de depresión llevó a Andrea Campos a encontrar su vocación en la programación y a crear una aplicación en español que ayuda a las personas a lidiar con sus problemas de salud mental.

La aplicación You are not alone (YANA), en español ‘Tú no estás a solas’ lanzada en el año 2020, usa un acompañante virtual con el que los usuarios pueden hablar para cambiar su actitud con respecto a la depresión, la autoestima e incluso la productividad.

Andrea es una joven emprendedora mexicana nacida en Cancún, México, quien desde niña ha tenido que enfrentar a la depresión. Pero fue hasta que abandonó sus estudios en la Universidad Anáhuac de la ciudad de México, cuando le sobrevino un episodio, que se puso a un paso de encontrar su vocación y el tipo de tratamiento terapéutico que más le funcionaba.

“Cuando estaba en la universidad, no me emocionaba estudiar la carrera de dirección de empresas de entretenimiento. No veía la forma en ese momento de cómo hacer un impacto. Sentía un vacío fuerte y que estaba perdiendo el tiempo”.

Andrea Campos crea la aplicación You are not alone (Yana). (Cortesía Andrea Campos)

Dice que además no disfrutaba la comida, la compañía de otras personas, no le interesaba nada, ni tenía entusiasmo ni energía.

“Intenté cambiarme de carrera y me inscribí en comunicaciones, pero tampoco me sentí a gusto. Mis papás querían que siguiera estudiando, pero yo no estaba a gusto y me di de baja de la universidad a los 21 años”.

Fue a través de su cercanía con amigos programadores que le nació el interés por estudiar programación y se inscribió en varios cursos.

Al mismo tiempo, después de tomar diferentes tipos de terapia, se acercó a la corriente cognitiva conductual, y por primera vez , dice, que empezó a sanar y encontrar muchas respuestas.

“Desde niña, cuando mi mamá se dio cuenta que yo lloraba mientras dormía, me llevó al terapeuta”.

Pero como las depresiones se habían hecho recurrentes en su vida, probó todo tipo de terapias, y en esa búsqueda se encontró con la terapia cognitiva conductual, para la cual – dice – no importan los sucesos en la vida, sino las opiniones o creencias que tenemos sobre estos sucesos.

La aplicación Yana es un acompañante emocional. (Cortesía)

Y en eso estaba cuando en un proyecto final de un curso de programación, se le ocurrió que sería bueno crear una aplicación enfocada en la salud mental.

“Lo hice pensando únicamente en mí, en tener una herramienta que me funcionara para la siguiente vez que me volviera la depresión”.

Sin embargo, platica que luego pensó que hay gente que también la necesita para trabajar en su autoestima, el estrés, manejo de su temperamento y una experiencia conversacional con el robot Yana que vive dentro de la aplicación.

“Se trata de que al dialogar, transformes un pensamiento negativo en uno agradable”.

Y explica que Yana ayuda a cambiar los pensamientos, opiniones o creencias que bloquean, o incluso, destruyen la opinión que tenemos de nosotros mismos y la forma en que nos damos amor.

“Ayuda a que las personas se den cuenta de su diálogo interno, para que puedan trabajar en él y hablarse con todo el cariño y amor que se merecen”.

La aplicación Yana tiene otras funcionalidades.

“Te llegan afirmaciones diarias. Te ofrece un baúl de gratitud, donde vas poniendo todas las cosas buenas que te pasan. La rutina te manda actividades que te pueden hacer sentir mejor”.

Andrea aclara que esta aplicación no sustituye a la terapia en absoluto.

“Al contrario, la intención es que sea un primer espacio, donde las personas pueden tener las primeras conversaciones, sin que nadie los juzgue y puedan ser ellos mismos. Pero también tenemos exámenes de autodiagnóstico y evaluación, que te dicen cuando tu caso amerita un terapista, y tenemos empresas con servicios de teleterapia”.

La app Yana se ha vuelto sumamente popular.

“Después de ser seleccionada por Apple como la App del Día en junio de 2021, pasó de tener 80,000 usuarios a un millón en menos de dos semanas”.

Agrega que las personas la recomiendan mucho a familiares y amigos.

“De manera indirecta me ha ayudado mucho no solo como un lugar para entrar a desahogarme sino para darme cuenta que no estoy sola; y ya somos un equipo de 21 personas trabajando en Yana que ha sido fundamental para el proceso de crecimiento”.

Andrea dice que sigue en recuperación, pero está consciente de que la depresión siempre va a estar presente en su vida.

“Aprendí a aceptar y a convivir con ella”.

La aplicación funciona a través de dar diferentes opciones. (Cortesía)

Yana es una aplicación mayormente gratis, pero requiere de una suscripción para tener acceso a ciertos servicios.

Ha llegado al número uno en el App Store de Apple de las aplicaciones gratuitas más descargadas en México, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá.

También se encuentra en el top de las 10 de las aplicaciones más descargadas en Estados Unidos, sin importar el idioma.

En otros datos de interés, hay casi 800 millones de personas en el mundo lidiando con temas de salud mental, menos del 20% recibe la ayuda correcta y, quienes la reciben, tardan hasta 14 años en hacerlo.