Descubren en Australia la planta “más grande conocida en la Tierra”: tiene 180 km de largo

Un grupo de investigadores de las universidades de Western Australia (UWA) y Flinders localizó la planta más grande de la Tierra hasta ahora descubierta, según se detalla en el nuevo estudio publicado este miércoles (01.06.2022) por la revista Proceedings of the Royal Society B.

Se trata de una hierba marina de la especie Posidonia australis, que se encontró en las aguas poco profundas y bañadas por el sol del Área del Patrimonio Mundial de Shark Bay, Australia Occidental. Según los científicos, esta planta increíblemente resistente se extiende a lo largo de 180 kilómetros y se estima que tendría una antigüedad de 4.500 años.

Inicialmente, los investigadores querían comprender lo diversas que genéticamente eran las praderas de pastos marinos en Shark Bay y qué plantas deberían recolectarse para obtener la restauración de pastos marinos.

“A menudo nos preguntan cuántas plantas diferentes crecen en las praderas de pastos marinos y esta vez usamos herramientas genéticas para responder”, afirmó Elizabeth Sinclair, principal autora del estudio.

Jane Edgeloe, coautora de la investigación, explicó que el equipo tomó muestras de brotes de pastos marinos de los entornos variables de Shark Bay y generó una “huella dactilar” utilizando 18.000 marcadores genéticos.

“La respuesta nos dejó boquiabiertos: solo había una”, exclamó Edgeloe. “Eso es todo, solo una planta se ha expandido más de 180 km en Shark Bay, lo que la convierte en la planta más grande conocida en la Tierra. Los 200 km2 existentes de praderas de malezas parecen haberse expandido a partir de una sola plántula colonizadora”, añadió.

