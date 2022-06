Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga maíz lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace algunos días. No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Vienen días en los cuales deberás de aprender a cuidar más tu salud y a valorar la vida que tienes, date la oportunidad de amarte con todas tus fuerzas sin esperar nada de nadie, solo disfruta. Puede que en estos días te achicopales al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque no es momento así que déjate de pend3jadas. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas, deja que siga ladrando no hagas caso ni te metas en camisa de once varas.

VIRGO

Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada por andar de lengua suelta y habladora. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Familiar te visita. Cuídate de fracturas y torceduras. Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en fregaderas y media cada que tienes un dinerito extra. Es momento de aprender del pasado y de darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Es momento de valorar lo que tienes y de darle carpetazo al pasado, preocúpate por lo más importante que tienes que es tu vida y tu existencia. No mendigues amor ni cariño por quien no te lo da y ofrece.

LIBRA

Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta. Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre, ponte perra. Vienen momento de cambios en los dineros que deberás de atender y darte cuenta de que la vida es ahora, disfrútala y vívela al máximo. Dolor de estómago en puerta, bájale a la tragazón. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite de la mejor manera. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo solo no lo dejen para mañana. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Aprende a decir que no y a darte cuenta de que quien se lleva de aguante.

ESCORPION

Es momento de cuidar tu entorno y darte cuenta de que no puedes contaminarlo con malos comentarios de otras personas. Aprende a decir que no y a pensar antes de decir cualquier palabra para que no cometas equivocaciones de las cuales te arrepientas. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. No te deprimes si la persona que amas no está a tu lado, recuerda que a todos les llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer muchos planes, pero no le atoras pa conseguirlos.

ARIES

Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones. Cuidado con andar soltando secretos que te contaron te podrías meter en un problema muy grande así que ves cerrando el pico. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte cuando apenas y te dicen hola, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Ten mucho cuidado con una persona de tu pasado la cual podría meterte en problemas en próximas fechas con chismes fuera de lugar.

TAURO

Aprende a quererte lo suficiente al punto que te des cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Un familiar se enfermará. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu fregada alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste hace tiempo y tanto te tardaste en curar. Las pend3jadas que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las shingadas pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Es momento de aprender de todo lo que pasa a tu alrededor y ser muy inteligente para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Ten cuidado con cambios de ultima hora en la cuestión de los dineros.

GÉMINIS

Date la oportunidad de emprender ese negocio que has tenido en mente, te va a ir de lo mejor solo es cuestión de que te apliques e inviertas en lo que te deja en gran escala. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado. Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones p3ndejas la relación. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el fregado sueño. No te permitas volver a ser y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Cuídate mucho de caídas o accidentes.

CÁNCER

Si tienes ya una relación no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta. Un viaje comenzará a planearse en estos días y será con familia cercana. Enfermedades de conocidos o seres queridos te podrían quitar el sueño, ten presente que las pruebas que pone la vida no son pa fregarnos, sino para aprender de ellas. Un negocio en puerta se visualiza con shingos de éxito. Extrañarás mucho a familiares lejanos. Amistad te llegará con un chisme. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Es momento de aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Un amor del pasado podría flagelarte la existencia. Ten mucho cuidado con una persona envidiosa que podría meterte en problemas con sus malas vibras.

PISCIS

Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Si te proponen una salida en estos días tus Friends no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va a dejar sin aliento. Viene un fin de semana lleno de estrés, cuídate mucho de enfermedades pues estarás muy propenso o promesa. El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido pues, aunque no esté a tu lado te da la fuerza suficiente para empezar cada día. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos. Cuidado con un cambio de coche o de casa que lejos de beneficiarte podría venir afectarte.

ACUARIO

Si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, pon las cartas sobre la mesa sobre qué buscas y esperas en una relación y que comience la búsqueda, dicen que el amor llega cuando tiene que llegar, pero si te atontas y te quedas a esperar que llegue, ahí se te va a ir la vida. Es momento de ponerte a cuidar más tu salud porque podrías presentar ciertos problemas con infecciones en garganta o estómago. A las fregadas personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener. Un amor del signo de Géminis, Aries y Sagitario podría entrar a tu vida sin darte cuenta. Amistad sufre un percance. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación.

CAPRICORNIO

Comenzarás a planear un viaje con amistades o con pareja, aprovéchalo. Déjate ya de fregaderas y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han shingado la existencia. Aprende a ser más bitch, pues solo así no te seguirán viendo la cara. Llego la hora de mandar a chiflar a su mauser a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Regresar con exparejas es como vomitar y tragarte el vómito, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos mundos por descubrir. Es momento de cambios en estos de animo de sentirte mas seguro y con mas ganas de cumplir tus sueños y metas sin esperar nada de nadie.

SAGITARIO

No es momento de pensar en lo que ya fue y ya se llevo la shingada, es momento de centrarte en lo que en realidad vale la pena, lo que importa y lo que te deja algo para tu beneficio. Muchas oportunidades en el amor en caso de tener una relación las cosas van a comenzar a fluir de la mejor forma y de la mejor manera para ti. No permitas que personas del pasado aparezcan en tu presente y solo vengan afectarte o perjudicarte. Mucha suerte en juegos de azar, Aprovecha al máximo. Te vas a enterar de un chisme perro en la familia sobre todo con primas o tías, te va sacar mucho de onda y te pondrás muy de malas pero al final solo te dará risa. Ten cuidado con cambios en los dineros porque podrías estar gastando en cuestiones que no necesitas. Mucha suerte en juegos de azar sobre todo con números en terminación 5, 8 y 9. Es momento de emprender algún negocio que tenga que ver con venta de alimentos pues te va a ir de lo mejor si te organizas.