Liam Payne cuenta las peleas que hubo en One Direction y dice que su debut fue el más exitoso del grupo

Hace 10 años, One Direction comenzó a ser una de las boyband más populares, lanzaron cinco álbumes y se separaron en 2016. Varios de su miembros llegaron a tener éxito con carreras en solitario como Harry Styles, Zayn Malik y Liam Payne, quien fue invitado a una entrevista con el influencer Logan Paul.

En esta conversación Payne habló sobre sus vivencias en la banda, peleas que tuvo con sus ex compañeros y su opinión sobre Zayn Malik, quien salió primero de la banda el 25 de marzo de 2015.

“Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado. Si yo hubiera tenido que pasar por lo que él pasó en su infancia, mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que es molesto a veces, y Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido. Siempre puedes mirarle y decir: ‘oh sí, ese tipo es un imbécil’, pero al final del día tienes que entender por lo que ha pasado para llegar al punto”, fueron las palabras del cantante después de que Logan le habló de una vez que peleó con Malik en redes sociales.

Adicionalmente, Payne también confesó que el grupo había peleas, comentando que una vez golpeó a Louis Tomlinson, aunque eso no afectó su amistad. Igual, contó otra situación en la que un miembro de One Direction lo empujó contra una pared: “”En ese momento le dije ‘si no me quitas las manos de encima, es muy probable que no las vuelvas a usar'”.

En la entrevista también aseguró que su primera canción en solitario “Strip That Down” fue el más exitoso de todos los debuts de algún integrante de la banda. Además, Lia Payne mencionó que One Direction se creó gracias a él, pues en su primera audición en The X Factor, en la que no quedó, Simon Cowell le prometió que dos años después haría que este tuviera éxito:

“Parte de las razones por las que One Direction se creó fue por una promesa que Simon me hizo a mí, que en dos años haría que las cosas funcionaran para mí”, dijoel cantante, “así que él como que empezó con mi cara y ya trabajó alrededor de eso con los demás; nunca había contado esta historia (…), yo fui el miembro honorario de One Direction”.

