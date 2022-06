Tras salida de ‘La Casa de los Famosos’, El Potro participará en ‘All Star Shore’ de Paramount+

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luis “El Potro” Caballero fue uno de los habitantes de “La Casa de los Famosos” que compitió por un premio de $200 mil dólares. La estrella de redes sociales compitió contra grandes figuras como Niurka Marcos, Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Osvaldo Ríos, entre otros.

Sin embargo, la estancia de El Potro en el reality show de Telemundo fue corta ya que salió durante la tercera semana del programa. Pero no será mucho tiempo que El Potro esté fuera de las cámaras ya que es uno de los participantes de la competencia de “All Star Shore” de Paramount+.

Como bien saben, El Potro saltó a la fama gracias a su intervención de “Acapulco Shore” de MTV. El Potro fue una de las figuras que se convirtieron en toda una celebridad por los escándalos y peleas que se dieron durante varias temporadas del polémico reality show.

“All Star Shore”, que inicia el 29 de junio en Paramount+, es una nueva competencia que reúne a varios participantes de la franquicia “Shore” de alrededor del mundo.

El Potro estará acompañado por su compañera de “Acapulco Shore” Karime Pindter.

Variety reportó que un avance del programa se verá durante el domingo durante la transmisión de los MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED.

El resto del elenco es así: Angelina Pivarnick (“Jersey Shore”), Bethan Kershaw (“Geordie Shore”), Blake Horstmann (“Bachelorette,” “Bachelor in Paradise”), Chloe Ferry (“Geordie Shore”), Giannina Gibelli (“Love Is Blind”), James Tindale (“Geordie Shore”), Joey Essex (“The Only Way Is Essex”), Johnny Middlebrooks (“Love Island”), Marina Gregory (“The Circle: Brazil”), Ricardo Salusse (“Rio Shore”), Trina Njoroge (“Love Island”) y Vanessa “Vanjie” Mateo (“RuPaul’s Drag Race”).

