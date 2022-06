Adamari López desde su cama: “Tengo escalofríos, dolor en el cuerpo y fiebre”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López desde su cama o desde el sofá de su casa, con la semblante caída, hace un video que comparte en su cuenta de Facebook en donde le confiesa a sus seguidores: “Tengo escalofríos, dolor en el cuerpo y fiebre”.

¿Qué le sucede a Ada si esta mañana la vimos muy animada condiciendo ‘Hoy Día’?… Ella misma lo explicó en el video, en su deseo de compartir con sus seguidores lo que le está pasando.

“Decidí recostarme un rato porque no me sentía bien… Decidí ponerme a vacuna de la culebrilla por precaución, porque dicen que después de los 50 años es recomendable ponerse esa vacuna… Tiene los mismos activos de a varicela, que ya tuve cuando era más joven”, comienza explicando Adamari recostada.

Aunque no le ha dado, con lo que le han contado le han asustado lo suficiente… “Dice que es muy dolorosa como si te quemara o te ardiera, yo tratando de evitar que no me diera ningún virus, ninguna enfermedad me la puse. Hice una cita en la farmacia, la vacuna tiene un costo, me pareció carito, a lo mejor si tienen seguro se las cubren”, siguió relatando y aconsejando a sus seguidores.

Lo que Ada no esperó es que tuviera efectos secundarios en ella, pues se considera una mujer fuerte, algo que no dudamos, recordemos que superó el cáncer y luego una fuerte influenza que la puso al borde de la muerte:

“Aunque dicen que tiene efectos secundarios, no pensaba que me iba a dar ninguno, pero tengo escalofríos, dolor en el cuerpo, como fiebrecita y decidí venir a recostarme un ratito. Es como un malestar, como si le fuera a dar a uno catarro, con el cuerpo cortado… Lo que quiero es estar toda acurrucadita y tranquila”, terminó diciendo con la promesa que se dormiría, y la esperanza de que despertaría ya sintiéndose mejor.

Así que si este miércoles no la ves en ‘Hoy Día’, ya lo sabes, sigue con los efectos de la vacuna contra la culebrilla.

¿Qué es la culebrilla?

La culebrilla o herpes zóster es una erupción de sarpullido o ampollas en la piel. Es causada por el virus de la varicela, de hecho el mismo que causa. Después de tener varicela, el virus permanece en el cuerpo. Puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que envejece el virus puede reaparecer como culebrilla.

