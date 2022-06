Científicos logran predecir una erupción volcánica cinco meses antes de producirse

Un nuevo programa de modelización de previsiones volcánicas en dos superordenadores ha permitido predecir una erupción con cinco meses de anticipación, según un reciente estudio publicado el viernes (03.06.2022) por la revista Science Advances.

En el otoño de 2017, la profesora de geología Patricia Gregg y su equipo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign acababan de poner en marcha un nuevo programa de modelización de previsiones volcánicas en los superordenadores Blue Waters e iForge.

Simultáneamente, otro equipo estaba controlando la actividad del volcán Sierra Negra en las Islas Galápagos, Ecuador. Uno de los científicos del proyecto de Ecuador, Dennis Geist, de la Universidad Colgate, se puso en contacto con Gregg, y lo que ocurrió a continuación fue la previsión fortuita de la erupción de Sierra Negra de junio de 2018, cinco meses antes de que se produjera.

El equipo de Gregg, con sede en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y en el National Center for Supercomputing Applications, quería poner a prueba la nueva mejora de la computación de alto rendimiento del modelo, y las observaciones de Geist sobre Sierra Negra mostraban signos de una erupción inminente.

“Sierra Negra es un volcán que se comporta bien. Esto significa que, antes de las erupciones en el pasado, el volcán ha mostrado todos los signos reveladores de una erupción que esperaríamos ver, como el oleaje, la liberación de gas y el aumento de la actividad sísmica. Esta característica hizo de Sierra Negra un gran caso de prueba para nuestro modelo actualizado”, explicó Gregg.

Sin embargo, muchos volcanes no siguen estos patrones claramente establecidos, precisan los investigadores. La previsión de erupciones es uno de los grandes retos de la vulcanología, y el desarrollo de modelos cuantitativos que ayuden en estos escenarios más complicados es el objetivo del trabajo de Gregg y su equipo.

