Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El amor está en el aire y no sabemos en qué momento podría tocar a nuestra puerta, pero cuando eso pasa andamos en las nubes y vemos todo color de rosa, pero no todos lo viven con la misma intensidad, por eso en esta ocasión te vamos a hablar de los 5 signos zodiacales más inaccesibles emocionalmente en una relación de pareja, así que pon atención por si te encuentras en esta lista.

Y es que algunos son más sensibles que otros, pero también los hay los que no expresan sus sentimientos fácilmente, ya que todo depende del signo zodiacal al que pertenezcan.



Así que te hablaremos de los 5 signos del zodiaco que son más inaccesibles en la relación de pareja, lo cual sin duda afecta al ser amado.

1- Virgo

La lista la encabeza Virgo, es uno de los signos más distantes, puede mostrarse frío y reservado, pero eso no significa que no sepa amar.



Pero sí le cuesta trabajo abrir sus sentimientos, ya que no le gusta mostrarse vulnerable, por eso en ocasiones su pareja suele sentirse un poco abandonada, pero no es así, simplemente es parte de su personalidad.

2- Capricornio

El segundo lugar de la lista, es para Capricornio. Las personas nacidas bajo este signo suelen mostrarse felices todo el tiempo, les encanta disfrutar de su soledad y demuestran que no necesitan de nadie para ser felices.



Por eso sus parejas los perciben distantes e inaccesibles, pero su filosofía es que no necesitan a alguien para que los complemente, pero sí disfrutan también estar en pareja, aunque no lo expresen.

3- Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis se caracterizan por ser bromistas, irónicas y sarcásticas, ya que usa este comportamiento como escudo para no mostrar su vulnerabilidad, porque no le gustan que se burlen de ellas y menos que jueguen con sus emociones.

Se muestran distantes, le tienen miedo al rechazo por lo que prefieren mostrarse fríos y reservados para no revelar sus verdaderos sentimientos, por lo que su relación de pareja puede enfriarse.

4- Acuario

Aunque los Acuario son amorosos y afectivos ponen un muro a su alrededor ya que no quieren salir lastimados. Para expresar sus sentimientos necesitan tiempo y esfuerzo, por lo que son emocionalmente inaccesibles a tener una relación de pareja.



Temen al fracaso y principalmente a salir lastimados, por eso la mayoría de las veces se muestran distantes.

5- Aries

Para cerrar con esta lista de los 5 signos más inaccesibles emocionalmente en cuestiones de amor, tenemos a Aries.

Son entregados al trabajo, por lo que las relaciones de pareja las ponen en segundo término, pero no indica que no le interesa, pero están más concentrado en sus responsabilidades, que olvida mostrar amor y afecto a sus seres queridos.



Y es que son ambiciosos, por lo que no les importa dedicar todo su tiempo al trabajo, afectando considerablemente su relación de pareja.

También te puede interesar:

–Los signos del Zodiaco que mejor les va bajo estrés y presión

–Luna de Fresa en junio 2022: por qué es la más romántica del año

–El misterio es el atractivo de 4 signos del zodiaco: cuáles son