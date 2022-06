Un inmigrante guerrerense con mente emprendedora y positiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A sus 61 años, Benito Santamaría no se detiene en su lucha por labrar un mejor futuro para él y su familia. Ahora, en una etapa de su vida más relajada, reconoció que enfrentó el temor de que su pequeña tienda de abarrotes que inauguró en el 2019 no sobreviviera la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, Santamaría lo logró y Joe’s Discount Store ubicada en la intersección de la Avenida Vermont y la Calle 110, no solamente continúa abierta, pero también le permitió crecer y abrir su negocio de imprenta EON Printing & Design.

“Yo hago todo esto para enseñar que no todos los latinos estamos en el vicio y que no piensen que todos somos iguales. Aquí también estamos los trabajadores y es lo que les enseño a mis hijos”, dijo orgulloso el empresario.

Santamaría emigró de su natal Guerrero, México, a los 19 años de edad y comenzó a trabajar en la plomería cuando llegó a Los Ángeles. Eventualmente se inscribió en la escuela para aprender más del oficio y también estudió para la instalación y arreglo de aire acondicionado.

Por varios años trabajó para otras compañías hasta que hace 23 años decidió abrir su propio negocio de plomería y aire acondicionado, Roangino Plumbing Inc.

“Muchos piensan que soy italiano porque mezclé las dos primeras letras de los nombres de mis cuatro hijos”, contó Santamaría. “Se llaman Rodrigo, Anita, Giselle y Noe”.

Pese a que disfrutaba su trabajo y eventualmente llevó consigo a su hijo Rodrigo –el mayor- para que trabajara en el negocio con él, Santamaría siempre tenía en mente abrir una tiendita de abarrotes como la que tenía su padre cuando él era niño.

Rodrigo Benitez, hijo mayor de Benito, le ayuda a su padre en los negocios. (Suministrada)

“Yo me crié en esa tiendita y me acuerdo cuando le decía a mi papá que quería salir a jugar, pero me decía que primero [separa] unas [bolsas] de azúcar y unas de arroz”, contó el empresario. “Entonces yo me acuerdo de eso, cuando era chavalillo y me admiraba de mi papá”.

Así que su anhelo de tener su tiendita lo llevó a ahorrar y para el 2019 abrió Joe’s Discount Store.

Esenciales y trabajando

Santamaría dijo que cuando comenzó la pandemia del Covid-19 su primer temor fue creer que iba a tener que cerrar la tiendita, principalmente porque toda la mercancía se estaba agotando. Incluso cuando él iba a las bodegas donde se surtía de mercancía le era difícil conseguir algunas cosas.

“Hubo mucho miedo pero afortunadamente nunca cerramos por ser considerados esenciales”, dijo Santamaria. “El negocio de la plomería tampoco cerró porque también es esencial”.

Así que entre toda la familia sacaron los negocios adelante. Santamaría y su hijo mayor Rodrigo trabajaban en la plomería, su hija menor y su esposa atendían la tienda.

Durante la pandemia Santamaría recibió una oferta que no pudo desperdiciar.

“Se desocupó el local que estaba al lado de su negocio y el dueño me lo ofreció así que abrimos un negocio de imprenta”, contó.

Santamaría ya tenía sus máquinas de imprenta ya que él era quien diseñaba e imprimía los logos de sus playeras del negocio de la plomería. Así que con la ayuda de su hijo menor Noe, echaron a andar la imprenta.

“Mi hijo está yendo al colegio, pero ya le dije que en lo que está estudiando, que trabaje aquí para beneficio de toda la familia”, dijo Santamaría.

Apoyando a la comunidad

El inmigrante y empresario dijo que en el corto tiempo que ha tenido la tienda ha notado la importancia que esta representa en la comunidad. Dio como ejemplo en una ocasión cuando el papel de baño escaseaba por todos lados, él logró conseguir para vender y una señora que llevaba varios días buscando en las grandes tiendas lo encontró ahí.

“Y la señora bien contenta preguntándome si lo podía comprar y le dijimos que sí que para eso era”, contó el guerrerense.

Benito Santamaria patrocinando a un joven de la comunidad para que termine un curso. (Suministrada)

Adicionalmente, Santamaría dijo que su clientela lo escoge porque es bien conocido por dar el mejor precio que en otras tiendas. Agregó que en la actualidad cuando el huevo está aumentando de precio en tantos lugares él lo vende más barato.

“Cuando la gente me halaga y compran es cuando me doy cuenta de que estoy colaborando en la comunidad”, añadió.

Santamaría dijo que él seguirá trabajando el tiempo que sea necesario y principalmente para ayudar a sus hijos de 18, 21, 23 y 30 años a salir adelante.

“Yo siempre he tenido esa mentalidad de que los mexicanos venimos a este país para salir adelante”, aseveró.