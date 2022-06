Astrónomos identifican poderosas ráfagas de ondas de radio calificadas como un “misterio cósmico”

Un grupo de científicos cree haber avanzado en la búsqueda de una solución a un “misterio cósmico” que ha perdurado por años, luego de haber detectado potentes ráfagas de ondas de radio procedentes de una galaxia enana lejana, según un estudio publicado el miércoles (08.06.2022) por la revista Nature.

Desde que se descubrieron oficialmente en 2007, los astrónomos han puesto sus esfuerzos en comprender qué causa el fenómeno de ráfaga rápida de radio (o FRB), que consiste en pulsos de radiación electromagnética de radiofrecuencia originados en lugares del interior de nuestra Vía Láctea y otras galaxias. Las ondas de radio tienen las longitudes de onda más largas del espectro electromagnético.

Los astrónomos sospechan que estas ráfagas pueden ser provocadas por ciertos objetos como: una estrella de neutrones, el núcleo compacto colapsado de una estrella masiva que explotó como supernova al final de su ciclo de vida; un magnetar, un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético ultrafuerte; y un agujero negro que absorbe a una estrella vecina.

Just published in @nature:'A repeating fast radio burst associated with a persistent radio source' by Niu et al., with an important caveat about using DM as a proxy for distance: https://t.co/sgJwM8gdqQ

