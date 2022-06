El telescopio James Webb chocó contra un micrometeoroide, dice la NASA

El Telescopio Espacial James Webb, el telescopio astronómico más poderoso jamás construido, fue alcanzado por un “micrometeoroide” del tamaño de una partícula de polvo. El impacto se produjo el pasado mes de mayo.

El micrometeoroide golpeó un segmento del espejo primario del telescopio entre el 23 y el 25 de mayo, dijo el miércoles la agencia espacial estadounidense NASA.

La NASA agregó que el telescopio sigue funcionando “a un nivel que supera todos los requisitos de la misión, a pesar de se presentó un efecto marginalmente detectable en los datos”. El espejo fue “diseñado para resistir bombardeo provenientes de un entorno de micrometeoroides del tamaño de partículas de polvo que vuelan a velocidades extremas”, continuó la NASA.

Según Paul Geithner, de la agencia espacial estadounidense, no hay razón para preocuparse. “Siempre supimos que el telescopio Jame Webb debería enfrentarse a un entorno espacial que incluye fuertes partículas ultravioleta provenientes del Sol, así como a rayos cósmicos provenientes de otras fuentes ‘exóticas’ en nuestra galaxia, y también a impactos ocasionales con micrometeoritos de nuestro sistema solar.”

Feinberg dijo que el telescopio sostuvo cuatro “choques cuantificables con micrometeoritos” más pequeños, pero el de finales de mayo fue “más grande de lo que suponían nuestras predicciones de degradación”. El James Webb fue lanzado al espacio el 25 de diciembre a bordo de un lanzador Ariane desde el puerto espacial europeo de Kourou en la Guayana Francesa, casi dos años después de lo previsto originalmente.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 8, 2022