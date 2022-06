“Sabe a trasero”: Mike Tyson describió el sabor de la oreja de Evander Holyfield mientras se comía una gomita de marihuana

Mike Tyson, siempre pintoresco y sin miedo a decir lo que piensa, nos regaló una confesión bastante cómica acerca del icónico momento en el que mordió la oreja de Evander Holyfield. “IronMike” dijo que la oreja de Holyfield le “supo a trasero“.

La confesión fue a través de una entrevista con Alex Jones, y el momento fue generado a raíz de que Tyson estaba comiéndose unas gomitas de marihuana con forma de oreja, las cuales son de su propia marca.

“Sabe mejor que la oreja de Evander“, expresó el entrevistador en tono jocoso. Y el legendario boxeador le siguió el comentario con la divertida confesión, muy fiel a su estilo: “La oreja de Evander Holyfield sabe a trasero“.

La mordida de oreja ocurrió en 1997 y de inmediato se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia del boxeo e incluso del deporte.