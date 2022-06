Respuestas a tus preguntas sobre la seguridad de los protectores solares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Últimamente hay muchas noticias que hacen sonar las alarmas sobre los protectores solares. El verano pasado se retiraron varios protectores solares en aerosol tras detectar que tenían benceno, un conocido carcinógeno. Otras investigaciones han demostrado que algunos ingredientes de los protectores solares pueden filtrarse a través de la piel hasta el torrente sanguíneo, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha pedido a los fabricantes más información sobre su seguridad. Hawái ha prohibido ciertos ingredientes por la preocupación de que puedan dañar los arrecifes oceánicos.

Con todo esto, es posible que te preguntes si la protección solar sigue mereciendo la pena.

La respuesta corta: Por supuesto. Aunque estas cuestiones suscitan una verdadera preocupación, en este momento los riesgos son más teóricos que probados. En cambio, el uso regular de protector solar previene claramente el cáncer de piel y salva vidas. Algunas investigaciones sugieren que puede reducir el riesgo de melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, en aproximadamente un 50%.

Además, hay decisiones inteligentes que puedes tomar para asegurarte de que los protectores solares que elijas para ti y tu familia sean seguros y eficaces, y quizá mejores para el medio ambiente.

Para ayudar en ese esfuerzo, Consumer Reports somete a prueba docenas de protectores solares, identificando los que mejor funcionan y los que no protegen tan bien. También hemos comprobado la presencia de benceno en todos los protectores solares en aerosol de nuestra clasificación: Todos estaban libres del químico dañino. (Lee “Se ha encontrado benceno, un conocido carcinógeno, en algunos protectores solares en aerosol, desodorantes y otros productos” para saber más sobre el benceno en los productos de cuidado personal en aerosol). También hemos profundizado en la investigación y hemos hablado con expertos para conocer los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que plantean algunos ingredientes de los protectores solares. Estas son las respuestas a esas preguntas.

¿Son algunos protectores solares más seguros que otros?

Investigaciones recientes han suscitado cierta preocupación por los denominados protectores solares químicos, que utilizan uno o más de una docena de ingredientes químicos cuyo uso está aprobado en los Estados Unidos para filtrar los dañinos rayos ultravioleta del sol.

En 2019, la FDA anunció que quería más información sobre la seguridad de esos ingredientes, incluyendo si se absorben sistémicamente (a través de la piel en el torrente sanguíneo). Esto se debe, en parte, a que los estadounidenses utilizan ahora muchos más protectores solares que en el pasado, y a que los productos actuales contienen más combinaciones y mayores concentraciones de los ingredientes.

Poco después, los científicos de la FDA publicaron estudios que demostraban que seis ingredientes químicos comunes: avobenzona, homosalato, octinoxato, octisalato, octocrileno y oxibenzona llegan efectivamente al torrente sanguíneo.

La FDA subraya que la absorción no significa que estos ingredientes sean inseguros. Pero las cantidades absorbidas eran superiores al nivel que, según la FDA, las eximiría de las pruebas de seguridad, por lo que es necesario seguir investigando.

La doctora Kathleen Suozzi, profesora adjunta de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, en New Haven (Connecticut), dice: “La cuestión clave es si esa absorción sistémica realmente causa daños”.

Las respuestas definitivas pueden tardar años en llegar. “Generar el tipo de información que desea la FDA es difícil, lleva mucho tiempo y es muy costoso”, dice Mark Chandler, presidente de ACT Solutions, que asesora a los fabricantes de protectores solares y otros cosméticos sobre la formulación de los productos.

¿Debes dejar de usar protectores solares químicos?

La FDA, la Academia Americana de Dermatología e investigadores independientes dicen que no es necesario que las personas hagan eso ahora.

“Estos filtros UV han sido utilizados durante años por millones de personas y no se han producido efectos sistémicos notables”, afirma el doctor Henry W. Lim, destacado investigador de protectores solares y ex director del departamento de dermatología de Henry Ford Health, en Michigan, que también ha asesorado a los fabricantes de protectores solares. “Sigo sintiéndome muy cómodo al decir que son una forma segura de prevenir el cáncer de piel y otros daños causados por el sol”.

Dicho esto, algunas de esas sustancias químicas pueden ser más preocupantes que otras. “La oxibenzona y, en menor medida, el octinoxato se han constituido en las mayores preocupaciones”, dice Lim.

Esto se debe principalmente a que las investigaciones preliminares en animales sugieren que la oxibenzona podría interferir con la producción de hormonas, lo que teóricamente podría afectar la fertilidad, la pubertad y la función tiroidea. Sin embargo, las investigaciones sobre protectores solares que se han realizado en humanos no han suscitado grandes preocupaciones. Por ejemplo, aunque una revisión realizada en 2020 de 29 estudios que analizaban los efectos sobre la salud de la oxibenzona y el octinoxato establecía que era necesario investigar más, tampoco identificaban vínculos claros con ningún problema de salud.

Aun así, para ir sobre seguro, la Academia Americana de Pediatría recomienda a los padres que no utilicen protectores solares con oxibenzona en los niños. Y las personas de cualquier edad que quieran evitar los protectores solares con cualquiera de esas sustancias químicas pueden hacerlo fácilmente, porque los fabricantes los utilizan ahora con menos frecuencia. De hecho, muy pocos protectores solares de nuestra clasificación contienen oxibenzona y ninguno tiene octinoxato.

Estos son algunos de los protectores solares con mejores resultados en las pruebas de CR, ordenados alfabéticamente. Ninguno de ellos contiene oxibenzona ni octinoxato.

¿Por qué no optar por un protector solar mineral?

Es cierto que los protectores solares con los minerales dióxido de titanio y óxido de zinc, que actúan creando una barrera física en la piel, no se absorben en la piel ni pasan al torrente sanguíneo.

Lamentablemente, esos protectores solares minerales pueden no ser tan eficaces como los productos con los filtros químicos más eficientes, según Chandler, de la empresa de formulación de protectores solares. Todos los protectores solares minerales que CR ha probado aparecen cerca de la mitad o de los últimos lugares de nuestras calificaciones.

Una de las posibles razones: Se necesita mucho titanio o zinc para crear un producto con un FPS alto, dice Chandler, y es difícil hacerlo sin que el protector solar sea espeso, pegajoso y difícil de frotar. Además, los minerales a veces se aglutinan en el producto, por lo que no se dispersan uniformemente en la piel, dejando posiblemente partes de la piel sin protección. “También pueden limpiarse más fácilmente que los protectores solares químicos, lo que hace que la reaplicación frecuente sea aún más importante”, dice Suozzi en Yale.

Si prefieres los protectores solares minerales, te sugerimos California Kids #supersensitive Tinted Lotion SPF 30+ o Badger Active Mineral Cream SPF 30 Unscented. Estos son los protectores solares minerales con mayor puntuación en nuestras clasificaciones, aunque ambos se sitúan muy por debajo de los protectores solares químicos de mayor rendimiento.

¿Son los productos “seguros para proteger los arrecifes” mejores para el medio ambiente?

Algunas investigaciones sugieren que la oxibenzona y el octinoxato pueden amenazar los corales de los arrecifes oceánicos y dañar otras formas de vida marina. Hasta el momento, esa conexión se ha estudiado principalmente en dosis muy altas y en el laboratorio, no en el mundo real. Y en las investigaciones que analizan las sustancias químicas de los protectores solares en el agua del océano, las cantidades detectadas, incluso en las playas populares, están muy por debajo de los niveles vinculados a los daños en los estudios de laboratorio.

Aun así, la posible preocupación ha llevado a Hawái, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y a algunos otros lugares a prohibir los protectores solares con cualquiera de los dos ingredientes. Y algunos fabricantes de protectores solares etiquetan ahora sus productos como “seguros para proteger los arrecifes“. En la mayoría de los casos, el término se utiliza cuando un producto no tiene oxibenzona ni octinoxato. Pero la FDA no regula el término, por lo que no tiene un significado definido.

Así que, si quieres un producto sin oxibenzona ni octinoxato, lo mejor es que compruebes la lista de ingredientes.

¿Funciona mejor un aerosol o una loción?

Al usarse correctamente, ambos pueden hacer un buen trabajo. De hecho, el producto mejor valorado en nuestra clasificación es un aerosol, Trader Joe’s Spray SPF 50+.

Pero los aerosoles pueden ser difíciles de aplicar. “Las gotas pueden dispersarse en el aire, lo que facilita que áreas de la piel queden sin protección”, dice Lim. Para evitarlo, rocía el protector solar en la palma de la mano y luego frótalo. La siguiente opción es mantener la boquilla a un centímetro de la piel, rociar hasta que se vea una película en la piel y luego frotar.

También debes tener cuidado de no inhalar el aerosol, porque los ingredientes pueden irritar o incluso dañar los pulmones. (Por esta razón, los expertos de CR dicen que es mejor no usar aerosoles en los niños). Rociarlo en la mano también ayuda a evitar la inhalación. Nunca los rocíes directamente en la cara y ten cuidado al usar los aerosoles cuando hay viento. El aerosol puede caer en la cara y la boca, o dispersarse y no cubrir adecuadamente la piel.

¿Se puede prescindir de la protección solar si te cubres?

No del todo. Sigues necesitándola en la piel expuesta. Los expertos señalan la enorme cantidad de investigaciones que relacionan la exposición al sol con cerca del 90% de los casos de cáncer de piel, y la eficacia demostrada de los protectores solares para bloquear los rayos UV causantes del cáncer.

“Los efectos adversos de la exposición al sol están bien establecidos”, afirma Lim. “Hay pruebas sólidas de que los protectores solares ayudan a prevenir el cáncer de piel”.

Pero cubrirte significa que puedes usar mucho menos protector solar. Por ejemplo, si llevas una camiseta de natación de manga larga o una camiseta de neopreno en lugar de un traje de baño tradicional, no tendrás que aplicarte protector solar en los brazos, la espalda y el pecho. Eso puede reducir la cantidad de protector solar que necesitas usar en tu cuerpo y que puede llegar a tu piel o al océano.

Los dermatólogos afirman que la protección solar nunca debe ser la única defensa contra los rayos UV. Intenta evitar el sol en su momento más fuerte, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y cuando estés al aire libre, especialmente durante esas horas, cúbrete, lleva un sombrero de ala ancha y busca la sombra cuando sea posible.

¿Saldrán pronto al mercado protectores solares más seguros y eficaces?

La preocupación por los ingredientes de los protectores solares que se absorben a través de la piel hasta llegar al torrente sanguíneo ha llevado a algunos investigadores a buscar alternativas, afirma el doctor Christopher Bunick, profesor asociado de dermatología de la Facultad de Medicina de Yale.

Investigadores de este lugar, por ejemplo, están explorando fórmulas que encapsulen los ingredientes químicos de los protectores solares, lo que los mantendría en la parte superior de la piel y proporcionaría protección sin llegar a ser absorbidos.

También están surgiendo innovaciones para los protectores solares minerales. “Trabajamos con partículas esféricas de sílice y las combinamos con óxido de zinc”, dice Chandler. “La luz ultravioleta entra en las esferas y rebota y se desvía. No solo hace que el producto se aplique más suavemente, sino que en algunas fórmulas podemos duplicar el FPS sin añadir más zinc”.

También es posible que algunos de los ingredientes de los protectores solares utilizados en Europa y Canadá se aprueben para su uso aquí. “Algunos de ellos son filtros UVA más eficaces que los que tenemos actualmente y deberían tener menos penetración en la piel”, dice Lim. Algunos están actualmente atrapados en el proceso de aprobación de la FDA. “Así que esto es un rayo de esperanza de que finalmente podamos ver su uso en los protectores solares en los Estados Unidos”, dice Lim.

Nota del Editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2022 de la revista Consumer Reports.

